Diana Șoșoacă riscă sancțiuni din partea Parlamentului European pentru participarea la un forum în Rusia.

Deputata în Parlamentul European din România, Diana Șoșoacă, ar putea fi sancționată de Parlamentul European pentru participarea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Acolo ea a făcut declarații la adresa președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Despre aceasta au anunțat surse pentru mass-media românească. Potrivit acestora, o verificare similară ar putea viza și eurodeputatul luxemburghez Fernand Kartheiser, care a participat, de asemenea, la forumul din Sankt Petersburg și a luat parte la videoconferințe cu deputați ai Dumei de Stat a Rusiei.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a solicitat deja Comitetului Consultativ pentru Codul de Conduită al deputaților să evalueze dacă Kartheiser a încălcat normele etice și regulile instituției. Motivul a fost o declarație privind perspectivele refacerii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia, prezentată la forum. Documentul nu menționa războiul Rusiei împotriva Ucrainei, ceea ce a stârnit îngrijorarea conducerii Parlamentului European.

De asemenea, lui Kartheiser i se impută o posibilă încălcare a regulilor de raportare a întâlnirilor cu reprezentanți ai autorităților străine și participarea la evenimente finanțate de terți. În cazul confirmării încălcărilor, deputatul riscă amenzi, interdicția de a reprezenta Parlamentul European în străinătate și alte măsuri disciplinare.

Potrivit surselor, sancțiuni similare ar putea fi luate în considerare și în cazul Dianei Șoșoacă. Anterior, ea a participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde și-a exprimat public susținerea pentru Vladimir Putin.