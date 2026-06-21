Programele de instruire pentru copiii cu autism vor trece în subordinea Departamentul Sănătății al SUA, condus de Robert F. Kennedy Jr.. El susținea că autismul este cauzat de administrarea paracetamolului.

Administrația lui Donald Trump a transferat controlul asupra programelor de educație specială către Departamentul de Sănătate și Servicii Sociale al SUA (HHS), acum instituția va fi condusă de secretarul sănătății Robert F. Kennedy Jr., relatează The New York Times. Decizia a stârnit critici puternice din partea organizațiilor care apără drepturile persoanelor cu dizabilități, care consideră că opiniile lui Kennedy despre autism îl fac nepotrivit pentru această funcție, scrie theins.ru.

La începutul acestui an, Kennedy a declarat că copiii cu autism nu vor obține niciodată un loc de muncă, nu vor putea juca baseball sau merge la întâlniri, ulterior a precizat că se referea doar la cele mai severe cazuri, dar a insistat a doua zi pentru transferul educației speciale sub autoritatea departamentului său, numind aceste programe „legate de sănătate, nu de educație”. Șefa The Arc, o organizație de sprijin pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și de dezvoltare, Katie Niss, a afirmat că decizia demonstrează o lipsă de înțelegere a cine sunt copiii cu dizabilități și ce perspective pot avea în educație.

Transferul atribuțiilor face parte dintr-o campanie amplă a administrației Trump de desființare a Departamentului Educației al SUA, care necesită aprobarea Congresului; până acum instituția a transferat zeci de miliarde de dolari din programele sale către șase alte structuri federale, inclusiv Ministerului Sănătății. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Sănătății, Courtney Parella Spencer, a declarat că Kennedy „este pe deplin de acord” că dizabilitatea unui copil nu trebuie considerată o boală ce necesită tratament și că specialiștii departamentului vor combina experiența în lucrul cu persoanele cu dizabilități pentru a satisface nevoile elevilor.

Dintre criticii lui Kennedy se numără și vărul ministrului, Edward Kennedy Jr., avocat și apărător al drepturilor persoanelor cu dizabilități, care a numit transferul programelor către Ministerul Sănătății o revenire la „modelul medical învechit”, în care copiii cu dizabilități sunt percepuți ca bolnavi, nu ca elevi. Fosta ministră a Educației în timpul administrației lui George Bush Jr., Margaret Spellings, a numit comentariile lui Kennedy „ciudate” și și-a exprimat îngrijorarea privind confuzia creată de împărțirea funcțiilor educaționale între diferite instituții, adăugând că nu vede cum această decizie ar putea îmbunătăți performanța elevilor.

Unele îndoieli privind necesitatea transferului au fost exprimate și în Congres, la o ședință a comitetului senatorial pentru sănătate, educație, muncă și pensii, președintele republican Bill Cassidy a declarat că se opune transferului programelor de educație specială către Ministerul Sănătății și a promis că, împreună cu democratului Tim Kaine, va pregăti un proiect de lege pentru ședința comitetului din iulie, care să poată bloca această decizie.

Anterior s-a comunicat că Administrația Trump a început transferul funcțiilor Departamentului Educației către alte instituții în cadrul planului de desființare completă a acestuia.