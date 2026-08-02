Departamentul de Stat al SUA a majorat nivelul de pericol pentru Ceuta spaniolă.

Departamentul de Stat al SUA a actualizat recomandările pentru călători, majorând nivelul de pericol pentru Ceuta la 3 (revizuirea itinerariului). Actualizarea a apărut pe site-ul Departamentului de Stat.

Instituției menționează că afluxul masiv și necontrolat de migranți în Ceuta poate duce la situații periculoase și imprevizibile. Prin urmare, Departamentul de Stat a îndemnat cetățenii americani să își reevalueze planurile de călătorie în regiune, scrie rbc.ru.

În total, în sistemul de avertizări al Departamentului de Stat există patru niveluri de pericol. Ultimul — 4 prevede interdicția călătoriilor.

„Sosirea masivă și necontrolată a migranților din Maroc în Ceuta poate duce la situații imprevizibile și periculoase în domeniul securității. Americanii ar trebui să își revizuiască planurile de călătorie în această regiune, ținând cont de riscurile pentru siguranța lor”, se spune în mesaj.

Ceuta este o enclavă a Spaniei în Africa de Nord, fiind unul dintre cele două sectoare terestre ale frontierei externe a UE cu Africa. La sfârșitul lunii iulie, în această regiune a crescut brusc afluxul de migranți ilegali, în contextul deciziei luate de Curtea Supremă a Spaniei, care la începutul lunii a stabilit că migranții reținuți pe mare în timp ce încercau să ajungă în Ceuta nu pot fi returnați în mod simplificat, procedură care permitea autorităților să trimită imediat înapoi persoanele surprinse în încercarea de a trece barierele de la frontieră.

După cum scrie publicația spaniolă El País, joi, 30 iulie, mii de migranți din Maroc au ajuns în Ceuta traversând marea înot, pe plute gonflabile și cu bărci mici. Populația orașului este de aproximativ 85 de mii de persoane.

Primarul Ceutei, Juan Jesús Vivas, a cerut Madridului să declare „situație națională de urgență” și a numit ceea ce se întâmplă „o catastrofă umanitară și socială absolută”. Potrivit acestuia, în fiecare zi sosesc aproximativ 300 de migranți, iar în decurs de o săptămână în oraș au pătruns 1500 de persoane — aproape 2% din populația Ceutei.

Autoritățile spaniole au anunțat desfășurarea în Ceuta a armatei pentru a gestiona situația. Ulterior, Ministerul de Interne al Spaniei a comunicat că Spania și Marocul au convenit asupra unei deportări cât mai rapide a migranților care au intrat ilegal în Ceuta.

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a declarat că afluxul masiv de migranți este „un atac și o încălcare a integrității teritoriale a țării”.

Din cauza acestei situații, premierul italian Giorgia Meloni a amenințat că va rupe acordul privind zona Schengen cu Spania. Inițiativa a fost susținută în Finlanda, Austria și Danemarca. Fostul șef al diplomației UE, Josep Borrell, a numit o astfel de procedură imposibilă.