Deficitul de hamsii va duce la scumpirea peștelui și a fructelor de mare la nivel mondial.

El Niño va avea un impact mult mai mare asupra prețurilor mondiale la alimente decât războiul din Iran.

Producția mondială de hamsii a scăzut cu 40% față de anul trecut, iar prețurile în aceeași perioadă au crescut cu 80%, ajungând la un nivel record. Creșterea deficitului de hamsii, cauzată în acest an de fenomenul El Niño, va duce la majorarea prețurilor în supermarketuri, scrie comentatorul Bloomberg Javier Blas, preluat de unian.net.

Hamsii este un element cheie în lanțul de aprovizionare care susține acvacultura mondială, cu o cifră de afaceri anuală de 500 de miliarde de dolari. Hamsii este ingredientul principal al făinii de pește, iar fără o cantitate suficientă, producția mondială de somon, biban de mare, creveți, stridii și alte fructe de mare va avea de suferit, ceea ce va duce la creșterea prețurilor.

Reducerea capturii de anșoa în Peru, Ecuador și Chile a dus la creșterea costului făinii de pește cu 80% față de anul trecut, ceea ce a majorat cheltuielile pentru producția acvaculturii. Peru este „Arabia Saudită” a hamsiilor. Captura sa anuală, după uscare și măcinare, asigură aproximativ 20% din volumul mondial de făină de pește. Împreună cu capturile vecinilor Ecuador și Chile, acestea reprezintă aproape o treime din producția mondială.

Impactul El Niño asupra prețurilor la fructele de mare

Specia sud-americană de hamsii are un ciclu de viață relativ scurt, astfel că populația sa poate crește sau scădea semnificativ în fiecare an, în funcție de schimbările mediului. Cel mai mare impact îl are El Niño – un fenomen meteorologic care încălzește regulat apele Oceanului Pacific în apropierea ecuatorului, reducând rezervele de nutrienți și, implicit, cantitatea de pește. Acest fenomen se repetă ciclic la intervale de trei până la cinci ani, reducând regulat producția de făină de pește. Problema este că El Niño din 2026 promite să fie unul dintre cele mai puternice din istoria modernă, ceea ce va duce la o scădere bruscă a capturii de hamsii.

Costul făinii de pește la prețuri en-gros aproape s-a dublat în ultimul an, ajungând la un maxim istoric de 2.990 de dolari pe tonă metrică la sfârșitul lunii iunie. Este probabilă o creștere suplimentară. Pe măsură ce prețurile furajelor cresc, companiile din acvacultură vor reacționa prin reducerea producției, iar costul peștelui și fructelor de mare crescute va crește în următorul an.

Astăzi, lumea consumă mai mult de jumătate din peștele și fructele de mare provenite din ferme acvatice, ceea ce necesită cantități uriașe de făină de pește. Consumul de pește pe cap de locuitor a crescut, ajungând la 21,3 kilograme pe an în 2024, comparativ cu o medie de 14,3 kilograme în anii 1990.

Cum vor crește prețurile la fructele de mare

De obicei, fenomenul El Niño atinge apogeul spre sfârșitul anului, ceea ce va reduce și mai mult capturile de hamsii și producția de făină de pește.

Dacă temerile industriei se vor confirma, prețurile la somon vor crește probabil până la un nivel record în 2027. Somonul este cel mai valoros pește crescut în lume, dar extinderea acvaculturii l-a transformat dintr-un produs de lux într-o achiziție obișnuită în supermarket, iar prețul său a scăzut de la aproximativ 8 dolari pe kilogram la începutul anilor 1980 până la un nivel istoric scăzut de 2,5 dolari la începutul anilor 2000.

De atunci, prețul somonului a crescut peste 10 dolari pe kilogram. Participanții din industrie nu dezvăluie cât de mult pot crește prețurile, dar o majorare de 20–25% pare o prognoză rezonabilă.

El Niño va avea un impact semnificativ asupra prețurilor mondiale la alimente, mult mai mare decât războiul din Iran, concluzionează comentatorul.