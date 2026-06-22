Defecțiunea Cloudflare a perturbat funcționarea celor mai mari servicii de Internet din lume

Mai multe servicii mari au înregistrat o defecțiune pe scară largă, care a afectat utilizatorii din întreaga lume.

Mesaje despre probleme vin simultan de la utilizatorii rețelelor sociale, serviciilor de jocuri și platformelor corporative de comunicare. Printre serviciile afectate se numără X, Zoom, Reddit, Fortnite, Discord și altele. Utilizatorii raportează dificultăți la conectare, încărcarea conținutului și accesul la funcții specifice în peste 70 de țări, transmite downdetector.com.

Potrivit platformelor de monitorizare, numărul reclamațiilor privind funcționarea unor platforme a ajuns deja la zeci de mii. Scara incidentului indică o posibilă problemă în infrastructura care deservește mai multe resurse majore de Internet.

Preliminar, cauza întreruperilor ar putea fi un nou incident în rețeaua Cloudflare, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de servicii cloud și soluții pentru livrarea conținutului. Multe site-uri și aplicații populare folosesc infrastructura companiei pentru a asigura funcționarea stabilă și protecția împotriva atacurilor cibernetice.