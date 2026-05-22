De la începutul războiului la scară largă, trupele ucrainene au bombardat rafinăriile de petrol rusești de 158 de ori. După cum scrie Le Monde, acest lucru este confirmat de calculele site-ului polonez în limba rusă Vot Tak, transmite unian.net.

Se menționează că, dintre rafinăriile care au o capacitate de procesare de 10 milioane de tone pe an și mai mult, doar rafinăriile din Omsk și Angarsk, situate în Ural, au rămas neafectate.

Producția a fost redusă sau oprită aproape în toate rafinăriile mari din Rusia centrală, din cauza atacurilor recente ale dronelor ucrainene.

Potrivit canalului rus de Telegram Astra, țintă a fost și rafinăria de petrol din Sizran, regiunea Samara. Vot Tak a raportat că aceasta a fost lovită de 11 ori. Rafinăriile din Riazan și Saratov au fost atacate de câte 15 ori.