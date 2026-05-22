unian.net logounian
22 Mai 2026, 18:28
2 751
De la începutul războiului, rafinăriile rusești au fost ținta a peste 150 de atacuri

Producția a fost redusă sau oprită aproape în toate rafinăriile mari din Rusia centrală din cauza atacurilor recente cu drone ucrainene.

De la începutul războiului, rafinăriile rusești au fost ținta a peste 150 de atacuri.
De la începutul războiului, rafinăriile rusești au fost ținta a peste 150 de atacuri.

De la începutul războiului la scară largă, trupele ucrainene au bombardat rafinăriile de petrol rusești de 158 de ori. După cum scrie Le Monde, acest lucru este confirmat de calculele site-ului polonez în limba rusă Vot Tak, transmite unian.net.

Se menționează că, dintre rafinăriile care au o capacitate de procesare de 10 milioane de tone pe an și mai mult, doar rafinăriile din Omsk și Angarsk, situate în Ural, au rămas neafectate.

Producția a fost redusă sau oprită aproape în toate rafinăriile mari din Rusia centrală, din cauza atacurilor recente ale dronelor ucrainene.

Potrivit canalului rus de Telegram Astra, țintă a fost și rafinăria de petrol din Sizran, regiunea Samara. Vot Tak a raportat că aceasta a fost lovită de 11 ori. Rafinăriile din Riazan și Saratov au fost atacate de câte 15 ori.

unian.net
