stirileprotv.ro
18 Mai 2026, 09:41
13 690
De la 1 iulie se scumpește rovinieta în România: Șoferii cu mașini vechi ar putea plăti cu 30% mai mult

De la 1 iulie se scumpește rovinieta. Ministerul Transporturilor al României a lansat în dezbatere publică noile tarife pentru cei care vor circula pe drumurile naționale.

În prezent, pentru un autoturism, șoferii dau în jur de 253 de lei pe an, însă viitoarea taxă de drum va fi stabilită în funcție de norma de poluare a vehiculului și de distanța parcursă. Asta înseamnă că, în cazul autoturismelor mai vechi, majorările vor ajunge la 30%, scrie stirileprotv.ro.

Rovinieta, plătită de toți șoferii care circulă pe drumurile naționale, indiferent dacă transportă persoane sau marfă, va fi calculată și în funcție de norma Euro a autovehiculului. Cu alte cuvinte, cu cât un vehicul este mai vechi și generează mai multe emisii, cu atât taxa de drum va fi mai mare.

Conform documentului pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, noile calcule vor ține cont și de tipul vehiculului, durata utilizării drumurilor naționale, precum și perioada în care vehiculul se află pe drumuri.

Taxa de drum poate fi plătită pentru o zi, 10, 30, 60 de zile sau pentru un an. Conform calculelor preliminare, costul anual al vinietei pentru autoturisme va varia între 254 și 330 de lei. Tariful de bază este considerat cel pentru mașinile din clasa Euro-6 — acesta va fi cel mai mic. Pentru autoturismele din clasele Euro-5 și Euro-4, taxa va fi cu 15% mai mare, iar pentru proprietarii de mașini din clasa Euro-3 — cu 30% mai mare față de nivelul de bază.

Tarifele cele mai mici vor fi aplicate și pentru mașinile electrice. Acestea vor fi echivalate cu clasa Euro-6.

O creștere semnificativă a tarifelor este așteptată pentru camioane, microbuze și autobuze. Pentru vehiculele foarte poluante, taxa poate crește cu peste 50%.

De exemplu, vinieta anuală pentru un autobuz din clasa Euro-3 va crește cu peste 1.500 de lei românești (aproximativ 290 de euro) — de la 2.800 de lei în prezent la 4.420 de lei.

Sursă
stirileprotv.ro
