theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
2 Iunie 2026, 07:09
5
Copiază linkul
Link copiat

Datele geospațiale au dezvăluit amploarea alpinismului ilegal pe Fuji

În fiecare an, în perioada în care urcările pe muntele Fuji din Japonia sunt oficial interzise, aproximativ 10.000 de persoane urcă acolo, potrivit rezultatelor unui studiu bazat pe date de geolocație.

Datele geospațiale au dezvăluit amploarea alpinismului ilegal pe Fuji.
Datele geospațiale au dezvăluit amploarea alpinismului ilegal pe Fuji.

Sezonul oficial de ascensiuni pe Fuji durează de la începutul lunii iulie până pe 10 septembrie. Spre vârf duc patru trasee. În afara sezonului, riscul accidentelor crește brusc, motiv pentru care autoritățile prefecturilor Shizuoka și Yamanashi blochează toate căile cu bariere, conform Legii Drumurilor, care prevede amenzi. Alpiniștii sunt, de asemenea, îndemnați insistent să se abțină de la urcarea în afara traseelor marcate, scrie yomiuri.co.jp.

Totuși, statisticile arată că aceste măsuri nu funcționează. Potrivit poliției din ambele prefecturi, între 2019 și 2025, în afara sezonului, pe Fuji au fost rănite 79 de persoane, dintre care 19 au decedat. În același timp, nici guvernul național, nici autoritățile locale nu au avut până acum informații despre numărul real al turiștilor ilegali.

Potrivit unei analize a datelor de localizare a smartphone-urilor, fluxul anual de persoane care încalcă restricțiile în afara sezonului este estimat la 8.000–12.000. Vârfurile urcărilor ilegale sunt în iunie (chiar înainte de deschiderea sezonului) și în septembrie (imediat după închiderea acestuia). Peste jumătate dintre acești aventurieri au 50 de ani sau mai mult. Studiul se bazează pe date provenite de la 93 de milioane de smartphone-uri ale utilizatorilor japonezi și nu include turiștii străini, care în sezonul permis reprezintă de obicei între 20% și 50% din totalul vizitatorilor.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici