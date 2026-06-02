Datele geospațiale au dezvăluit amploarea alpinismului ilegal pe Fuji.

Sezonul oficial de ascensiuni pe Fuji durează de la începutul lunii iulie până pe 10 septembrie. Spre vârf duc patru trasee. În afara sezonului, riscul accidentelor crește brusc, motiv pentru care autoritățile prefecturilor Shizuoka și Yamanashi blochează toate căile cu bariere, conform Legii Drumurilor, care prevede amenzi. Alpiniștii sunt, de asemenea, îndemnați insistent să se abțină de la urcarea în afara traseelor marcate, scrie yomiuri.co.jp.

Totuși, statisticile arată că aceste măsuri nu funcționează. Potrivit poliției din ambele prefecturi, între 2019 și 2025, în afara sezonului, pe Fuji au fost rănite 79 de persoane, dintre care 19 au decedat. În același timp, nici guvernul național, nici autoritățile locale nu au avut până acum informații despre numărul real al turiștilor ilegali.

Potrivit unei analize a datelor de localizare a smartphone-urilor, fluxul anual de persoane care încalcă restricțiile în afara sezonului este estimat la 8.000–12.000. Vârfurile urcărilor ilegale sunt în iunie (chiar înainte de deschiderea sezonului) și în septembrie (imediat după închiderea acestuia). Peste jumătate dintre acești aventurieri au 50 de ani sau mai mult. Studiul se bazează pe date provenite de la 93 de milioane de smartphone-uri ale utilizatorilor japonezi și nu include turiștii străini, care în sezonul permis reprezintă de obicei între 20% și 50% din totalul vizitatorilor.