Danemarca speră să ajungă la un acord cu SUA privind Groenlanda până la sfârșitul anului.

Ministrul Afacerilor Externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, și-a exprimat speranța că negocierile cu SUA privind Groenlanda se vor încheia cu un acord până la sfârșitul anului.

Din ianuarie au loc întâlniri între reprezentanții Danemarcei, Groenlandei și SUA, menite să reglementeze disputa diplomatică privind acest teritoriu arctic, apărută după numeroasele apeluri ale președintelui Donald Trump de a prelua controlul insulei, transmite eurointegration.com.ua cu referire la bloomberg.com.

Rasmussen a declarat că, pentru a ajunge la un acord, grupul de lucru va avea nevoie de câteva întâlniri suplimentare, adăugând că se așteaptă o rezolvare a problemei până la sfârșitul anului, dar nu mai devreme de vară.

Potrivit lui, oficialii americani implicați în negocieri sunt persoane înalte în rang, apropiate de Trump.

Ministrul și-a exprimat convingerea că aceștia beneficiază de sprijinul președintelui pentru a implementa orice acord posibil.

Reamintim că, în ianuarie, președintele american Donald Trump a repetat de mai multe ori că SUA au nevoie de Groenlanda pentru a asigura securitatea națională și că Danemarca nu poate fi un garant de încredere pentru protecția insulei.

După ce guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, care este și trimisul special al președintelui SUA în Groenlanda, a vizitat insula și a declarat, printre altele, că prosperitatea Groenlandei „depinde” de Trump, președintele american a publicat o fotografie în care privește unul dintre orașele groenlandeze.

După întâlnirea cu Landry, guvernul Groenlandei a declarat că în negocierile cu Statele Unite privind viitorul insulei s-au înregistrat anumite progrese, dar a insistat că insula nu este de vânzare.