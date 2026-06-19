Danemarca a devenit cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană din punct de vedere al prețurilor.

Prețurile bunurilor și serviciilor de consum zilnic în 27 de țări din Uniunea Europeană diferă semnificativ. Cel mai ridicat nivel al costului vieții în UE este în Danemarca, iar cel mai scăzut în Bulgaria.

Se remarcă că anul trecut cel mai ridicat nivel al costului vieții în rândul țărilor UE a fost înregistrat în Danemarca – cu 40% peste media Uniunii Europene. Urmează Irlanda (+36%) și Luxemburg (+32%), transmite delo.ua.

Clasamentul celor mai ieftine țări din UE este condus de Bulgaria, unde coșul de consum costă cu 37% mai puțin decât media UE, pe locul doi s-a situat România (-35%), iar pe locul trei Polonia (-27%).

Cheltuielile pentru locuință, care reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor europenilor, au fost cele mai ridicate în Irlanda, unde depășeau nivelul mediu al UE cu 90%, în timp ce în Bulgaria erau cu 59% mai mici decât media Uniunii Europene.

Cel mai ridicat nivel al prețurilor la produsele alimentare și băuturile nealcoolice a fost înregistrat în Luxemburg, unde a depășit media UE cu 22%, în timp ce cele mai scăzute valori au fost observate în România – cu 20% sub nivelul mediu european.

Potrivit datelor Eurostat, cele mai scăzute ritmuri de creștere a prețurilor au fost înregistrate în Danemarca și Cipru, în timp ce cel mai ridicat nivel se menține în România, unde inflația a atins 8,3%.