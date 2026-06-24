Dan: Fac un apel către partide să prezinte opțiuni pentru formarea unui guvern minoritar.

Președintele României, Nicușor Dan, le solicită partidelor parlamentare să înceapă negocierile pentru semnarea unui acord de sprijin și să prezinte propuneri privind formarea unui guvern minoritar.

Anunțul a fost făcut marți seara, după consultările cu reprezentanții formațiunilor parlamentare, scrie ipn.md.

„Varianta care pare să se contureze este aceea a unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil”, a declarat liderul de la Cotroceni.

Nicușor Dan a mai spus că întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece, potrivit lui, urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră.

După consultări, liderul Partidului Național Liberal, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat că o soluție realistă pentru învestirea rapidă a unui executiv ar fi semnarea unui „pact pentru România”, valabil până la sfârșitul acestui an. Potrivit acestuia, acordul ar trebui să includă menținerea deficitului bugetar în limitele asumate, asumarea reformelor din Planul Național de Redresare și Reziliență pentru a evita pierderea fondurilor europene, precum și un angajament al partidelor de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă.

Totodată, în cadrul consultărilor, liberalii au avansat două variante: un guvern minoritar PSD sau o formulă formată din PNL, USR și UDMR. La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat trei scenarii: un executiv minoritar PNL-USR-UDMR susținut de PSD, un guvern PSD sprijinit de PNL și UDMR sau refacerea unei coaliții PSD-PNL-UDMR și a grupului minorităților naționale.

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul își asumă guvernarea și funcția de premier, excluzând orice colaborare cu AUR. Președintele USR, Dominic Fritz, a respins varianta unui guvern cu participarea social-democraților, optând pentru un cabinet minoritar alături de PNL și UDMR.

La rândul său, liderul AUR, George Simion, a anunțat că i-a prezentat șefului statului o propunere de prim-ministru și un plan de ieșire din criză, fără a oferi detalii.

Consultările de la Palatul Cotroceni au avut loc după ce guvernul propus de premierul desemnat, Adrian Veștea, a fost respins de Parlament, neîntrunind numărul necesar de voturi pentru învestire.