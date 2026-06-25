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25 Iunie 2026, 14:32
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Cutremurul din Venezuela a fost cel mai puternic din 1900 până în prezent

Ultimul cutremur puternic a fost înregistrat în anul 1900, cu o magnitudine de 7,7.

Cutremurul din Venezuela a fost cel mai puternic înregistrat din 1900 până în prezent.
Cutremurul din Venezuela a fost cel mai puternic înregistrat din 1900 până în prezent.

Cutremurul cu magnitudinea 7,5 din Venezuela a devenit cel mai puternic din țară în peste 120 de ani, informează The New York Times (NYT).

Din cauza mișcărilor subterane din 1900, în Caracas au murit 21 de persoane, iar alte 50 au fost rănite. Aproximativ 300 de clădiri au fost distruse, iar un „număr mare” de venezueleni au fost nevoiți să locuiască în corturi, scria atunci NYT.

Serviciul Geologic al SUA prognozează că cutremurul de astăzi va avea mult mai multe victime. Numărul celor decedați în urma cutremurelor din Venezuela a crescut la 164, a anunțat președinta interimară a țării, Delcy Rodriguez. Alte 971 de persoane au fost rănite, transmite agenția AFP.

Noaptea trecută, în Venezuela au fost înregistrate două cutremure, cu magnitudinea 7,2 și 7,5. Aeroportul din Caracas a fost avariat și este temporar închis. De asemenea, metroul din oraș este suspendat. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat stare de urgență în țară.


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