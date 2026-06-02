Cutremur puternic în Italia. Seismul a fost resimțit în mare parte din sudul țării.

Magnitudinea cutremurului a fost de 6,2 grade, epicentrul aflându-se la o adâncime de 250 de kilometri, în largul coastei Mării Tireniene, în zona Cozența, scrie eurointegration.com.ua cu referire la ansa.it.

Cutremurul a fost resimțit și în Napoli și în unele municipalități din regiunea Vezuviu, precum Portici, până la granițele cu Salerno, dar și în Basilicata, în special în zonele de la granița cu Calabria, precum și în Apulia și Sicilia.

În unele localități, locuitorii au ieșit pe străzi și au început să sune atât la serviciul regional de protecție civilă, cât și la serviciul de pompieri, în primul rând pentru a obține informații.

Comitetul operativ al serviciului regional de protecție civilă a început să ia legătura cu toți primarii orașelor situate cel mai aproape de epicentru, dar nu au fost raportate pagube.

Situația este monitorizată în mod constant de reprezentanții guvernului.