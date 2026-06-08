Cutremur puternic în Filipine: A fost declarată amenințarea unui risc de tsunami.

Ulterior, în țară, precum și în vecina Indonezia și Japonia, a fost emisă o avertizare privind riscul unui tsunami.

Cutremurul a avut loc la ora 07:37, ora locală, la o adâncime de aproximativ 35 de kilometri (21,7 mile). Despre aceasta a anunțat publicația CNN, citând mass-media locală și datele serviciului geologic, transmite focus.ua.

Agenția Națională de Seismologie a Filipinelor, Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs), a stabilit că epicentrul cutremurului a fost înregistrat în apropierea coastei orașului General Santos din provincia Sarangani, în extremitatea sudică a insulei Mindanao.

Locuitorii regiunilor de coastă ale Filipinelor au fost îndemnați să se evacueze din cauza amenințării unui tsunami. Sistemul american de avertizare privind tsunami-ul informează că în unele regiuni ale țării înălțimea valurilor poate ajunge până la 3 metri peste nivelul mareei.