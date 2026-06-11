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rupor.md logorupor
11 Iunie 2026, 09:41
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Cutremur în România: Al optulea seism produs de la începutul lunii iunie

În noaptea de 11 iunie, în România s-a înregistrat un cutremur subteran cu magnitudinea de 3,6.

Cutremur în România: Al optulea seism produs de la începutul lunii iunie.
Cutremur în România: Al optulea seism produs de la începutul lunii iunie.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, epicentrul evenimentului seismic a fost situat la o adâncime de aproximativ 119 kilometri.

Cutremurul a fost înregistrat la ora 1:58, ora locală, în județul Vrancea. Cele mai apropiate orașe de epicentru au fost Focșani (la 44 de kilometri) și Buzău (la 59 de kilometri), iar locuitorii din Ploiești, Brașov și Sfântu Gheorghe au simțit, de asemenea, mișcările solului. Acest cutremur slab nu a reprezentat un pericol pentru populație, scrie rupor.md.

De la începutul lunii iunie, acesta este al optulea cutremur înregistrat în România, însă toate au fost slabe – magnitudinea a variat între 2,2 și 3,6 pe scara Richter. Cel mai puternic eveniment seismic din țară de la începutul acestui an rămâne cutremurul din Vrancea din 26 februarie, când aparatele au înregistrat o magnitudine de 4,5.

Sursă
rupor.md logorupor
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