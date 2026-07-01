Curtea Supremă a SUA nu i-a permis lui Trump să elimine cetățenia prin dreptul nașterii.

Curtea Supremă a SUA a respins decretul lui Donald Trump care limita dreptul la cetățenie automată pentru copiii născuți pe teritoriul Statelor Unite.

Majoritatea judecătorilor au decis că revizuirea acestei prevederi încalcă Constituția americană. Președintele însă nu intenționează să cedeze și a promis că va obține acest lucru prin Congres, transmite kommersant.ru.

Donald Trump a semnat decretul privind restricționarea dreptului la cetățenie automată în prima zi a celui de-al doilea mandat prezidențial — 20 ianuarie 2025. Conform documentului, această posibilitate nu se aplică copiilor a căror mamă se află ilegal în SUA sau nu are motive să locuiască permanent în țară. Noua măsură amenința să afecteze potențial aproximativ 250.000 de copii ai migranților ilegali și vizitatorilor temporari anual.

Decretul președintelui american a intrat într-o listă numeroasă de măsuri ale administrației sale pentru înăsprirea politicii migratorii.

Mai multe instanțe inferioare au blocat intrarea în vigoare a decretului (în cele din urmă, acesta nu a început să se aplice nicăieri în SUA). Administrația a făcut apel împotriva unei decizii similare a unei instanțe din New Hampshire.

În aprilie, la ședința Curții Supreme a SUA pe această temă, Donald Trump a fost prezent personal. Criticii au perceput acest lucru ca o încercare de a exercita presiune asupra judecătorilor. „Suntem singura țară din lume atât de proastă încât permitem cetățenia prin dreptul de naștere!”, spunea atunci președintele american. Totuși, Trump a exagerat, conform tradiției: norma privind cetățenia automată funcționează, de exemplu, în Canada și aproape în toate țările din America Latină și Caraibe.

La 30 iunie, șase judecători ai Curții Supreme au votat pentru anularea decretului lui Donald Trump, iar trei împotrivă.

În hotărârea finală se precizează că copiii născuți în SUA „din părinți aflați ilegal sau temporar acolo” sunt „cetățeni prin naștere” conform celui de-al 14-lea amendament al Constituției SUA.

Acest amendament a fost adoptat la trei ani după războiul civil din SUA, în 1868. Atunci, măsura a fost introdusă în primul rând pentru a asigura drepturile sclavilor de culoare eliberați. Totodată, formularea din textul Constituției este mai largă: „Toate persoanele născute sau naturalizate în Statele Unite și aflate sub jurisdicția lor sunt cetățeni ai Statelor Unite și ai statului în care locuiesc”. Excepție fac doar copiii diplomaților străini sau cei născuți „în familiile forțelor de ocupație străine”.

„Cetățenia atunci și acum este posibilitatea de a avea drepturi, dreptul de a participa liber la viața noastră politică. Creatorii celui de-al 14-lea amendament au extins această promisiune fiecărei persoane născute liber în această țară”, a scris președintele Curții Supreme, John Roberts, în concluzie. „Astăzi ne vom ține de această promisiune”, a subliniat el.

Cei trei judecători care s-au pronunțat împotrivă au susținut că decizia a fost o „eroare gravă” și va permite obținerea cetățeniei „practic oricui s-a născut în această țară”, inclusiv celor care vin în SUA cu scopul de a naște un copil și apoi se întorc în țara lor.

Cel de-al 14-lea amendament, au insistat criticii deciziei, este „reinterpretat în scopuri politice”. Susținătorii acestei poziții afirmă că, potrivit formulării din Constituție, dreptul la cetățenie îl au cei „care se află sub jurisdicția SUA”. Copiii migranților ilegali, în opinia administrației republicane, nu se încadrează aici.

Donald Trump a numit decizia instanței „foarte proastă” și a promis să continue lupta pentru anularea cetățeniei automate. „Nu este nevoie de o amendare constituțională lungă și complicată. Congresul trebuie să înceapă astăzi lucrările pentru a anula dreptul costisitor și nedrept față de țara noastră la cetățenia prin naștere”, a scris președintele SUA pe rețeaua socială Truth Social.

Aceasta este prima decizie a unei instanțe federale din SUA privind politica de imigrație a lui Donald Trump, și anume un aspect cheie al acesteia. Totodată, este a doua lovitură serioasă adusă fundamentelor programului său: în februarie, o instanță a anulat tarifele comerciale extinse impuse de președinte pentru importul de bunuri din alte țări.

Și deși Donald Trump a îndemnat cu entuziasm Congresul să remedieze situația, acest lucru nu va fi ușor de realizat.

Deoarece Curtea Supremă s-a referit în hotărârea sa la o normă constituțională, ideea lui Trump poate fi pusă în aplicare doar după modificarea Legii Fundamentale.

O variantă alternativă, propusă de unul dintre judecători în ședință, este adoptarea unui nou proiect de lege care să stabilească o excepție pentru persoanele aflate ilegal în SUA. Totuși, după cum notează juriștii, aici vor apărea dificultăți: cerința constituțională rămâne în vigoare atât timp cât decizia actuală a instanței este valabilă.