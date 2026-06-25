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25 Iunie 2026, 23:43
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Curtea Supremă a SUA a susținut inițiativele lui Trump de restricționare a imigrației

Curtea Supremă a SUA a luat imediat două decizii privind problema imigrației, ambele în favoarea administrației președintelui Donald Trump.

Curtea Supremă a SUA a susținut inițiativele lui Trump de restricționare a imigrației.
Curtea Supremă a SUA a susținut inițiativele lui Trump de restricționare a imigrației.

Printr-o singură decizie, Curtea Supremă a stabilit că autoritățile de migrație au dreptul deplin să refuze migranților care solicită azil în SUA la frontiera dintre SUA și Mexic, dacă aceștia nu se află fizic pe teritoriul american, transmite wsj.com.

Conform legislației în vigoare, migranții au dreptul să depună cerere de azil „la sosirea în SUA”. Pentru mult timp, reprezentanții administrației au susținut că „sosirea în SUA” înseamnă traversarea frontierei, nu doar interacțiunea cu angajații serviciului de migrație la frontieră. Curtea Supremă a fost de acord cu această opinie.

Prin a doua decizie, Curtea Supremă a anulat hotărârile instanțelor inferioare care interziceau autorităților federale să retragă statutul de protecție temporară acordat pentru 350.000 de persoane venite din Haiti și 6.100 de cetățeni ai Siriei. Mulți dintre aceștia locuiesc și muncesc în SUA de ani de zile.

Persoanele cu protecție temporară au dreptul să trăiască și să muncească în SUA. Pe toată această perioadă, ele nu pot fi expulzate din țară, indiferent de statutul lor migratoriu și legalitatea inițială a șederii în SUA. Conform legii, protecția temporară poate fi acordată celor care nu pot reveni în țara lor din cauza conflictelor armate sau a dezastrelor naturale.

Observatorii notează că această decizie este importantă și pentru că poate deveni un precedent pentru retragerea statutului de protecție temporară și pentru cetățenii altor țări.

Sursă
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