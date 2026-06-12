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rtvi.com logortvi
12 Iunie 2026, 18:09
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Curtea Supremă a SUA a interzis o metodă de execuție din cauza caracterului său dureros

Curtea Supremă a SUA a interzis statului Alabama să folosească azotul pentru executarea condamnaților, considerând această metodă o încălcare a celei de-a Opta Amendamente a Constituției, care interzice pedepsele crude.

Curtea Supremă a SUA a interzis o metodă de execuție din cauza caracterului său dureros.
Curtea Supremă a SUA a interzis o metodă de execuție din cauza caracterului său dureros.

Despre aceasta informează ABC, citând decizia celei mai înalte instanțe judiciare, transmite rtvi.com.

Curtea a respins apelul autorităților din Alabama, confirmând astfel decizia instanței inferioare, care anterior blocase executarea pedepsei prin această metodă. Astfel, a fost amânată execuția condamnatului Jeffrey Lee, găsit vinovat de dublă crimă în 1998.

În decizia sa, instanța a menționat că azotul creează „un risc semnificativ de a provoca dureri puternice înainte de moarte”. Jurnaliștii și avocații au raportat anterior că persoanele condamnate la o astfel de execuție suferă de obicei convulsii, dureri și vărsături, ceea ce, în opinia curții, constituie „suferințe nejustificate și inumane”.

„Un risc semnificativ de a provoca dureri puternice înainte de moarte”, se arată în decizia Curții Supreme.

Totodată, într-o serie de decizii din 2008, Curtea Supremă a stabilit că persoanele condamnate la moarte care contestă metoda de execuție trebuie să propună o alternativă care să nu încalce Amendamentul Opt. În acest caz, Lee a propus ca pedeapsa să fie executată prin împușcare.

Decizia a fost luată pe fondul creșterii numărului de execuții în SUA. Președintele țării, Donald Trump, încearcă să extindă aplicarea pedepsei capitale. Potrivit datelor Centrului de Informații privind Execuțiile, în 2025 au fost executate 47 de persoane în statele americane — cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. În 2026, numărul celor executați a ajuns deja la 15.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a avertizat în repetate rânduri că execuțiile prin hipoxie cu azot „pot constitui tortură sau alte tratamente ori pedepse crude, inumane sau degradante”, conform normelor internaționale privind drepturile omului.

Sursă
rtvi.com logortvi
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