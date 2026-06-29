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29 Iunie 2026, 23:42
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Curtea Supremă a blocat încercarea lui Trump de a demite un membru al Consiliului Rezervei Federale

Curtea Supremă a SUA a blocat încercarea președintelui american Donald Trump de a demite un membru al Consiliului Rezervei Federale, Lisa Cook.

Curtea Supremă a blocat încercarea lui Trump de a demite un membru al Consiliului Rezervei Federale.
Curtea Supremă a blocat încercarea lui Trump de a demite un membru al Consiliului Rezervei Federale.

Curtea a susținut deciziile celor două instanțe inferioare privind blocarea concedierii lui Cook pe durata examinării procesului. Membrul consiliului va putea rămâne în funcție până când cazul său va continua să fie judecat, transmite wsj.com.

Din material rezultă că, dacă Curtea Supremă ar fi acceptat poziția guvernului, acest lucru i-ar fi permis liderului american să concedieze membri ai Rezervei Federale pentru orice motiv și fără verificări.

Trump a concediat-o pe Cook la sfârșitul lunii august a anului trecut. Șeful Casei Albe a acuzat-o de fraudă în legătură cu cererile ipotecare. Curând, Ministerul Justiției al SUA a lansat o anchetă oficială în acest caz. În același timp, însăși Cook a dat în judecată președintele. În proces, ea susține că concedierea a fost neîntemeiată și „fabricată” pentru a ocoli legea privind Rezerva Federală.


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