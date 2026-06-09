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euronews.com logoeuronews
9 Iunie 2026, 08:11
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Curtea SUA a blocat planul lui Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru vize

Casa Albă a anunțat intenția de a contesta această decizie. Programul de vize H-1B, în vigoare în forma actuală din 1990, prevede emiterea a 85.000 de vize pe an.

Curtea SUA a blocat planul lui Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru vize.
Curtea SUA a blocat planul lui Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru vize.

Curtea federală a SUA a suspendat planul administrației lui Donald Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru angajatorii care doresc să angajeze lucrători străini înalt calificați, hotărând că această măsură este, de fapt, un impozit neautorizat, scrie euronews.com.

Decizia Casei Albe de a introduce această taxă în septembrie 2025 a provocat un val larg de nemulțumiri în întreaga țară, inclusiv printre companii îngrijorate de posibilele consecințe asupra angajaților lor.

Leon Rodriguez, partener la firma de avocatură Seyfarth și fost șef al Serviciului de Cetățenie și Imigrare al SUA în administrația Obama, a subliniat atunci că, în ciuda încercărilor Casei Albe de a asigura criticii că taxa nu îi va afecta pe cei care au deja vize, „există încă persoane care le recomandă angajaților cu viză H-1B să nu părăsească țara până când situația nu se clarifică”.

Judecătorul Curții Federale de District a SUA, Leo Sorokin, a concluzionat că această decizie a lui Trump depășește atribuțiile puterii executive, deoarece ocolește votul Congresului. Taxa urma să fie percepută la depunerea cererilor pentru programul de vize H-1B, care permite companiilor americane să angajeze specialiști străini înalt calificați în domenii specializate.

Potrivit deciziei instanței, introducerea unei astfel de taxe necesită aprobarea directă a legiuitorilor, ceea ce subliniază limitele constituționale ale puterii prezidențiale.

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