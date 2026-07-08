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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Iulie 2026, 23:34
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Curtea de Apel a respins încercarea lui Trump de a-și păstra numele la Centrul Kennedy

Curtea de Apel din SUA a decis miercuri, 8 iulie, că administrația președintelui Donald Trump nu poate readuce numele acestuia pe fațada Centrului Kennedy din Washington.

Curtea de Apel a respins încercarea lui Trump de a-și păstra numele la Centrul Kennedy.
Curtea de Apel a respins încercarea lui Trump de a-și păstra numele la Centrul Kennedy.

Decizia unui complet format din trei judecători ai Curții de Apel a SUA pentru districtul Columbia a respins cererea administrației Trump de a suspenda executarea hotărârii judecătorului de la instanța inferioară în dosarul intentat de reprezentanta Partidului Democrat Joyce Beatty, membră a consiliului de administrație al Centrului Kennedy, transmite eurointegration.com.ua, citând reuters.com.

În același timp, decizia Curții de Apel nu a vizat fondul cauzei, iar procesul de apel al lui Trump poate continua.

În apelul său, administrația Trump a susținut că eliminarea numelui Trump va prejudicia eforturile de strângere de fonduri „și va duce la declinul financiar al Centrului”.

Totuși, în decizia sa, Curtea de Apel a remarcat că administrația nu a susținut această afirmație „cu niciun fel de fapte concrete sau dovezi”.

Curtea de Apel a mai menționat că administrației îi este interzis să susțină că noua organizație numită „Fundația Centrului pentru Arte Executive Trump și Kennedy” va fi obligată să returneze fondurile dacă numele președintelui nu va fi reinstalat pe fațada clădirii.

Potrivit informațiilor, lui Trump i-ar putea fi interzis să redenumească în cinstea sa orice clădiri federale, terenuri sau alte obiective.

Anterior, Trump a asigurat că nu intenționează să dea numele sălii de bal noi a Casei Albe, pentru construcția căreia a fost demolată aripa estică a complexului.

Sursă
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