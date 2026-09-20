Cursa Wizz Air a fost oprită chiar înainte de decolare: O însoțitoare de bord a observat o fisură

În cele din urmă, pasagerii au așteptat decolarea aproape două ore și jumătate.

O aeronavă Wizz Air, care urma să efectueze un zbor din Roma spre Constanța, nu a putut decola sâmbătă dimineață, după ce o însoțitoare de bord a observat o fisură la unul dintre hublourile avionului, scrie unian.net

Pasagerii se aflau deja la bord, iar avionul se îndrepta spre pista de decolare, când însoțitoarea de bord a observat problema și a informat imediat echipajul din cabina piloților, scrie Ziarul de Iași.

Pilotul a decis să întrerupă procedura și să readucă avionul în zona destinată verificărilor tehnice. Zborul, programat inițial pentru ora 06:10, a fost astfel anulat.

Ulterior, compania aeriană a decis să înlocuiască avionul.

Pasagerii au fost informați că zborul ar putea fi reluat în jurul orei 08:45, însă plecarea depindea de finalizarea pregătirii tehnice și a procedurilor necesare pentru noua aeronavă.

Până în prezent, Wizz Air nu a oferit detalii suplimentare cu privire la cauza apariției fisurii la hubloul avionului.