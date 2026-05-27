theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
digi24.ro logodigi24
27 Mai 2026, 11:54
2 237
Copiază linkul
Link copiat

„Cupola de foc” a ajuns în România: Temperaturile vor urca până la 33°C

Canicula care a cuprins Europa de Vest a ajuns și în România. Meteorologii prognozează în unele regiuni temperaturi de până la 32–33 de grade Celsius la umbră.

„Cupola de foc” a ajuns în România: Temperaturile vor urca până la 33°C.
„Cupola de foc” a ajuns în România: Temperaturile vor urca până la 33°C.

Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie din România, aceasta este cea mai călduroasă zi de la începutul anului 2026 și una dintre cele mai calde zile de mai din ultimii ani, transmite Digi24.

Meteorologii precizează că este vorba despre un val de căldură neobișnuit de timpuriu, cauzat de mase de aer tropicale venite din sudul Europei. În majoritatea regiunilor din România, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade. Totuși, spre seară, vremea va începe să se schimbe, pe măsură ce un front atmosferic rece va traversa țara.

Valul de căldură extremă afectează și alte țări europene. În Franța a fost înregistrată cea mai fierbinte zi de mai din istoria observațiilor, iar în Spania temperaturile se apropie de 40 de grade. În unele regiuni ale Europei, canicula este deja însoțită de furtuni puternice și variații bruște ale vremii.

Sursă
digi24.ro logodigi24
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici