„Cupola de foc” a ajuns în România: Temperaturile vor urca până la 33°C.

Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie din România, aceasta este cea mai călduroasă zi de la începutul anului 2026 și una dintre cele mai calde zile de mai din ultimii ani, transmite Digi24.

Meteorologii precizează că este vorba despre un val de căldură neobișnuit de timpuriu, cauzat de mase de aer tropicale venite din sudul Europei. În majoritatea regiunilor din România, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade. Totuși, spre seară, vremea va începe să se schimbe, pe măsură ce un front atmosferic rece va traversa țara.

Valul de căldură extremă afectează și alte țări europene. În Franța a fost înregistrată cea mai fierbinte zi de mai din istoria observațiilor, iar în Spania temperaturile se apropie de 40 de grade. În unele regiuni ale Europei, canicula este deja însoțită de furtuni puternice și variații bruște ale vremii.