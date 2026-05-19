Cultivarea grâului cu ajutorul unui „râu artificial” în deșert: Egiptul lansează un megaproiect.

Ceremonia a avut loc în timpul recoltării grâului din 2026 pe noile terenuri situate la vest de delta Nilului, transmite epravda.com.ua.

Potrivit guvernului, Noua Deltă este cel mai mare proiect de recultivare a terenurilor din istoria țării.

Pe termen lung, suprafața noilor terenuri agricole va ajunge la aproximativ 9.000 de kilometri pătrați.

Egiptul intenționează să mărească suprafața totală a terenurilor cultivate cu aproximativ 15%, concentrându-se pe cultivarea grâului, porumbului, legumelor, precum și a culturilor de export – măsline și smochine.

Volumul total al investițiilor în proiect a ajuns deja la 800 miliarde de lire egiptene (peste 15 miliarde de dolari).

Fondurile au fost alocate pentru pregătirea terenurilor, construirea silozurilor pentru cereale, zonelor industriale și noilor drumuri care vor conecta teritoriile deșertice cu valea Nilului și porturile țării. Autoritățile se așteaptă, de asemenea, ca realizarea proiectului să creeze peste două milioane de locuri de muncă.

Elementul cheie al Noii Delte a devenit un sistem amplu de alimentare cu apă, pe care egiptenii îl numesc deja „râul artificial”.

Apa din canalele de drenaj din partea vestică a deltei Nilului ajunge la complexul de epurare El-Hamam, situat pe coasta Mării Mediterane, unde sunt tratate zilnic până la 7,5 milioane de metri cubi de apă. Ulterior, aceasta este transportată printr-un canal de 170 de kilometri, prin 13 stații de pompare, către zonele deșertice.

Autoritățile egiptene consideră proiectul un răspuns strategic la amenințările la adresa securității alimentare, care s-au intensificat după pandemia COVID-19 și războiul din Ucraina și Iran.