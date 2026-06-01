Cuba se transformă într-un mare depozit de deșeuri din cauza blocadei petroliere a SUA.

Experții în domeniul sănătății avertizează: în această vară țara ar putea fi lovită de un val de boli transmise de țânțari — febra dengue, chikungunya și altele, scrie nytimes.com.

Publicația notează că, din cauza munților uriași de gunoi, unii având înălțimea de aproximativ 1,2 m, și a problemelor în aprovizionarea cu apă, numărul țânțarilor și rozătoarelor din țară crește. Una dintre gropile de gunoi stradale din Havana s-a întins pe 36 m — aproximativ 11 mașini parcate una lângă alta, se menționează în articol. Oamenii încearcă în cele din urmă să scoată gunoiul singuri, folosind încărcătoare.

În februarie, Centrul Cuban de Neuroștiințe a avertizat că fumul toxic rezultat din arderea gunoiului în orașe poate provoca daune neurologice copiilor. NYT subliniază că cubanezii sunt nevoiți să facă acest lucru pentru că nu au altă opțiune.

Asistenta medicală Marta Ramos Soler, care locuiește în Cerro, a declarat pentru publicație că „gunoiul a crescut, iar curățenia se face tot mai rar”. Anul trecut, ea însăși, fiul și soacra s-au îmbolnăvit de chikungunya — un virus care provoacă dureri cumplite în articulații. „M-am săturat să trăiesc în mizerie, printre gunoaie, rozătoare și gândaci”, a spus Ramos.

Potrivit îngrijitorului de 79 de ani, Jose Fernandez Saldivar, gunoiul este atât de mult încât uneori nu poate ieși pe stradă și „trebuie să degajeze drumul”.

Mass-media de stat a remarcat legătura dintre răspândirea mizeriei și creșterea numărului de boli diverse: pe lângă vărsături și diaree, cubanezii suferă de leptospiroză, legată de rozătoare, dengue, febra Oropush, virusul Zika și chikungunya.

Situația s-a deteriorat brusc în 2026, după ce SUA au întrerupt livrările de petrol venezuelean către Cuba și au amenințat cu tarife orice țară care ar furniza combustibil. În aceste condiții, și Mexicul, al doilea furnizor important, a sistat livrările. Ca urmare, rezervele de petrol ale Cubei s-au epuizat, iar fără combustibil pentru autospeciale, colectarea deșeurilor a fost practic blocată.

În plus, din cele 106 mașini de gunoi din Havana, doar 44 sunt funcționale. Totodată, capitala insulei are nevoie de 30.000 de containere pentru gunoi, dar dispune doar de 10.000, multe fiind în stare proastă. O sută de camioane donate de Japonia în 2019 au început deja să se strice în 2024.

Guvernul încearcă să remedieze situația: în noiembrie, autoritățile au anunțat construirea a 40 de noi autospeciale pentru colectarea deșeurilor, iar la salubrizare au fost trimiși soldați și muncitori din construcții, rămași fără activitate din cauza lipsei de combustibil. Țara nu dispune de un program sistemic de reciclare, notează NYT, deși experții îl consideră una dintre soluțiile evidente.

Problema evacuării deșeurilor este veche, iar mass-media de stat din Cuba a scris despre aceasta încă înainte de venirea lui Donald Trump la Casa Albă, se menționează în articol. De exemplu, încă din 2014 ziarul Granma scria despre „instabilitatea colectării deșeurilor solide” din cauza lipsei containerelor și camioanelor, „indisciplină publică și o politică slabă de personal”.

La sfârșitul anului 2025, premierul Cubei, Manuel Marrero, recunoștea public: „Adevărul este că ne lipsesc resurse, dar ne-au lipsit și inițiativa, standardele înalte și prioritățile”.

Economistul cubanez Ricardo Torres a declarat pentru NYT că nu totul poate fi pus pe seama blocadei americane: „Această problemă există de când mă știu. Este o chestiune de resurse și management”, a spus el. Torres și-a amintit cum în 2018 reprezentanții Japoniei întrebau de ce are Cuba cea mai mare nevoie — și a răspuns: de autospeciale noi pentru gestionarea deșeurilor.