theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
euronews.com logoeuronews
19 Mai 2026, 10:05
4 147
Copiază linkul
Link copiat

Cuba a avertizat Statele Unite cu privire la riscul unei „vărsări de sânge” în cazul unei invazii militare

Președintele Cubei a declarat pe rețelele sociale că țara sa „nu amenință pe nimeni” și nu are „planuri sau intenții agresive”.

Cuba a avertizat Statele Unite cu privire la riscul unei „vărsări de sânge” în cazul unei invazii militare.
Cuba a avertizat Statele Unite cu privire la riscul unei „vărsări de sânge” în cazul unei invazii militare.

Postarea a apărut pe fondul unui articol Axios despre faptul că Havana a achiziționat drone militare din Rusia și Iran.

Liderul cubanez Miguel Diaz-Canel nu a negat și nu a comentat informația portalului Axios conform căreia Havana a cumpărat de la Rusia și Iran 300 de drone militare. El a scris pe platforma X că țara sa nu reprezintă o amenințare pentru alte state, inclusiv pentru SUA, scrie euronews.com.

În același timp, el a menționat că „întreaga planetă” este la curent cu amenințările reciproce ale Washingtonului la adresa cubanezilor, îndemnând SUA să se abțină de la acțiuni ostile. În caz contrar, potrivit spuselor sale, regiunea se va confrunta cu o „baie de sânge” cu consecințe imprevizibile.

Poziția liderului cubanez a fost susținută și de ministrul de Externe al țării, Bruno Rodriguez. Acesta, tot prin rețelele sociale, a declarat că Washingtonul „fabrică un dosar” pentru a justifica războiul economic împotriva insulei și o posibilă intervenție militară.

Comentariile oficiale ale Havanai au apărut după publicarea Axios conform căreia, pe fondul achiziției de drone, Cuba ar fi discutat planuri de utilizare a acestora pentru a lovi baza navală americană din Golful Guantanamo, navele militare americane și orașul Key West din statul Florida.

Publicația a adăugat combustibil la focul confruntării americano-cubaneze, cea mai gravă din ultimele decenii. Casa Albă urmărește schimbarea regimului de pe insulă, limitând livrările de petrol și gaze și extinzând sancțiunile împotriva sectoarelor cheie ale economiei cubaneze.

La sfârșitul lunii martie, Donald Trump și-a exprimat încrederea că într-o zi va putea „să preia controlul asupra Cubei”.

Sursă
euronews.com logoeuronews
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici