Cuba a avertizat Statele Unite cu privire la riscul unei „vărsări de sânge” în cazul unei invazii militare.

Postarea a apărut pe fondul unui articol Axios despre faptul că Havana a achiziționat drone militare din Rusia și Iran.

Liderul cubanez Miguel Diaz-Canel nu a negat și nu a comentat informația portalului Axios conform căreia Havana a cumpărat de la Rusia și Iran 300 de drone militare. El a scris pe platforma X că țara sa nu reprezintă o amenințare pentru alte state, inclusiv pentru SUA, scrie euronews.com.

În același timp, el a menționat că „întreaga planetă” este la curent cu amenințările reciproce ale Washingtonului la adresa cubanezilor, îndemnând SUA să se abțină de la acțiuni ostile. În caz contrar, potrivit spuselor sale, regiunea se va confrunta cu o „baie de sânge” cu consecințe imprevizibile.

Poziția liderului cubanez a fost susținută și de ministrul de Externe al țării, Bruno Rodriguez. Acesta, tot prin rețelele sociale, a declarat că Washingtonul „fabrică un dosar” pentru a justifica războiul economic împotriva insulei și o posibilă intervenție militară.

Comentariile oficiale ale Havanai au apărut după publicarea Axios conform căreia, pe fondul achiziției de drone, Cuba ar fi discutat planuri de utilizare a acestora pentru a lovi baza navală americană din Golful Guantanamo, navele militare americane și orașul Key West din statul Florida.

Publicația a adăugat combustibil la focul confruntării americano-cubaneze, cea mai gravă din ultimele decenii. Casa Albă urmărește schimbarea regimului de pe insulă, limitând livrările de petrol și gaze și extinzând sancțiunile împotriva sectoarelor cheie ale economiei cubaneze.

La sfârșitul lunii martie, Donald Trump și-a exprimat încrederea că într-o zi va putea „să preia controlul asupra Cubei”.