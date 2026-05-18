Potrivit publicației Axios, care citează informații secrete de la serviciile de informații, Cuba a achiziționat peste 300 de drone militare și recent a început să discute posibilitatea utilizării acestora pentru atacuri asupra bazei americane din Guantanamo și asupra orașului Key West din statul Florida, situat la aproximativ 150 km nord de Havana, scrie rbc.ua.

Sursa publicației a mai declarat că în primăvară autoritățile cubaneze au apelat la Rusia și Iran cu solicitări pentru livrări suplimentare de drone și echipamente militare.

Aceste date de informații provoacă îngrijorare serioasă la Washington, unde Cuba este considerată o amenințare potențială. Potrivit unui oficial de rang înalt citat de Axios, acest lucru ar putea constitui un motiv pentru „răspuns militar”.

Joi, directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat recent Cuba și a avertizat ferm autoritățile locale că insula nu mai poate fi „o platformă pentru adversarii care încearcă să promoveze interese ostile în emisfera vestică”, a declarat unul dintre reprezentanții CIA.

Reamintim că în Havana au început proteste din cauza întreruperilor totale de curent, care au fost consecința blocadei maritime a insulei impusă de SUA. În Cuba s-a terminat complet petrolul, iar acum medicii amână operațiile, distribuția alimentelor este încetinită, iar gunoiul nu este ridicat, ceea ce crește riscul izbucnirii unor epidemii de boli infecțioase.

De asemenea, SUA au început o activitate neobișnuită în apropierea Cubei – au lansat o recunoaștere aeriană în masă. Analiștii au făcut deja paralele între aceasta și evenimentele din Venezuela și Iran.

Totodată, președintele SUA, Donald Trump, a exercitat presiuni asupra canadienilor, în urma cărora Cuba va rămâne fără nichel. Compania minieră Sherritt părăsește Insula Libertății, ceea ce va da o nouă lovitură economiei țării.