Croația a restricționat vânzarea de alcool pe timp de noapte pentru turiști.

Croația a introdus schimbări majore în legislație, menite să combată comportamentul antisocial în regiunile turistice populare ale țării, scrie unian.net, citând express.co.uk.

Autoritățile locale au primit dreptul de a limita vânzarea de alcool pe timp de noapte. Noile norme fac parte dintr-o campanie mai amplă împotriva așa-numitului „turism de petrecere”, care îngrijorează tot mai mult locuitorii celor mai populare orașe stațiune din țară.

Conform modificărilor aduse legii comerțului, municipalitățile și orașele vor putea introduce interdicția de vânzare a alcoolului între orele 20:00 și 06:00 în zonele unde se înregistrează zgomot excesiv, tulburări ale ordinii publice și incidente nocturne.

Se așteaptă ca noile restricții să nu afecteze barurile, restaurantele și localurile autorizate de alimentație publică. În același timp, regulile se pot extinde asupra magazinelor, minimarketurilor și serviciilor de livrare a alcoolului pe timp de noapte.

Unul dintre primele orașe care a susținut înăsprirea controlului a fost Split. Localnicii se plâng de mult timp de zgomot, de comportamentul turiștilor și de incidentele legate de numărul mare de turiști.

Autoritățile locale sunt convinse că noile reguli vor ajuta la îmbunătățirea ordinii publice și, în același timp, la menținerea unui trai confortabil pentru locuitorii centrelor turistice.

În plus, noua legislație prevede măsuri mai stricte pentru protecția minorilor.