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digi24.ro logodigi24
19 Iunie 2026, 07:18
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Criză de apă în Grecia: Două insule au declarat stare de urgență

Vacanțele pe insulele grecești din acest an sunt însoțite de o problemă serioasă: lipsa apei potabile.

Criză de apă în Grecia: Două insule au declarat stare de urgență.
Criză de apă în Grecia: Două insule au declarat stare de urgență.

Două insule din Marea Egee au declarat deja stare de urgență, iar autoritățile avertizează că afluxul de turiști și căldura anormală agravează criza.

Încă înainte de vârful sezonului, două insule grecești, Alonissos și Tinos, au declarat stare de urgență din cauza deficitului de apă. Totuși, problema nu se limitează doar la ele. În ultimul an, dificultăți similare au fost înregistrate și în alte destinații populare. Nivelul apei în rezervoarele care alimentează Atena scade, scrie digi24.ro

Specialiștii avertizează: turismul pune o presiune enormă pe resursele de apă. Vara, localitățile cu câteva mii de locuitori primesc zeci de mii de oaspeți, ceea ce crește brusc consumul de apă. Un turist poate consuma de până la patru ori mai multă apă decât un localnic, din cauza piscinelor, schimbării frecvente a lenjeriilor în hoteluri, irigării zonelor verzi și altor necesități ale sectorului hotelier.

Starea de urgență permite autorităților locale să acționeze fără birocrație, de exemplu, să închirieze instalații mobile de desalinizare și să lanseze rapid proiecte de alimentare cu apă.

În contextul schimbărilor climatice, cu veri mai lungi, mai calde și mai secetoase, experții prevăd că astfel de crize ar putea deveni o realitate obișnuită în Grecia.

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