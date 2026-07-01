Criza carburanților a paralizat operațiunile de înlăturare a dărâmăturilor din Venezuela.

Lipsa motorinei în Venezuela a paralizat activitatea utilajelor grele folosite pentru îndepărtarea dărâmăturilor în statul La Guaira, afectat de un cutremur devastator.

La o săptămână după cutremur, criza combustibilului a scos la iveală problemele cronice ale infrastructurii energetice a țării. Autoritățile se bazează tot mai mult pe companii private pentru a asigura utilaje grele și echipe tehnice pentru lucrările de salvare, transmite rtvi.com cu referire la bloomberg.com.

Compania petrolieră de stat PDVSA, potrivit surselor Bloomberg, a dispus abia la trei zile după dezastru să crească producția de motorină la una dintre rafinării pentru a alimenta utilajele de salvare. Totuși, distribuția combustibilului este extrem de dificilă din cauza drumurilor avariate și a conexiunii mobile limitate în zona afectată.

Ministrul Energiei, Paula Henao, a declarat la televiziunea de stat că PDVSA a livrat deja un lot de 1,5 milioane de litri de combustibil. Cu toate acestea, după cum se menționează în articolul Bloomberg, sistemul de rafinare a petrolului din Venezuela este în declin din cauza subfinanțării îndelungate, a managementului deficitar și a avariilor, ceea ce a dus la un deficit cronic de combustibil în întreaga țară.

Echipele de salvare nu pot degaja dărâmăturile în cele mai afectate zone, deoarece excavatoarele și macaralele sunt oprite. O localnică care caută rude sub dărâmăturile complexului rezidențial Roca Park a spus că utilajele nu funcționează de ieri. Un alt bărbat a relatat că echipamentul s-a oprit încă de ieri după-amiază.

Fondatorul companiei de analiză Persistence Analytics Group, Neil Osnato, a explicat că lipsa motorinei este un factor limitativ critic pentru întregul sistem de salvare. El a indicat că același combustibil este disputat de generatoare, ambulanțe, pompe de apă, utilaje pentru deszăpezire, mijloace de comunicații de rezervă și spitale.

Explozia de la complexul petrochimic Jose de la sfârșitul anului trecut, potrivit surselor, a afectat și mai mult producția de motorină, iar întreaga rețea de aprovizionare PDVSA de pe coasta Caraibelor se confruntă acum cu o presiune uriașă.