Crimă în masă în SUA: O femeie în vârstă și-a otrăvit fiica, cei patru nepoți, iar ulterior s-a sinucis.

Un caz tragic a avut loc în luna iunie în orașul mic Mechanicville, statul New York.

Când polițiștii au intrat în casa Amy Stedman, în vârstă de 64 de ani, au descoperit șase cadavre. Victimele au stat acolo cel puțin două săptămâni. Poliția a găsit corpurile pe 23 iunie, dar a făcut publice informațiile despre acest caz abia recent, transmite bild.de.

Toate victimele făceau parte din aceeași familie. Pe lângă Stedman, victime au fost fiica ei, Sarah Myers (44 de ani), și cei patru copii ai lui Myers: Harper (13 ani), Hudson (11 ani) și gemenii Gavin și Grayslynn Harmon (ambii în vârstă de 10 ani). În apartament, anchetatorii au găsit, de asemenea, numeroase dovezi care indică faptul că femeia de 64 de ani și-a ucis familia.

La conferința de presă, șeful poliției, William Rabbit, a caracterizat incidentul drept o otrăvire intenționată cu doze mari atât de medicamente fără prescripție, cât și cu rețetă. A fost găsit și un bilet de adio.

Motivul probabil este un conflict legat de custodie cu tatăl copiilor, căruia, potrivit revistei People, i s-a acordat recent dreptul de a-i vedea pe copii timp de 60 de zile. Este posibil ca Stedman să fi vrut să împiedice ca aceștia să fie luați de la fiica ei.