Creta, recunoscută drept una dintre cele mai bune destinații gastronomice ale anului 2026.

Potrivit National Geographic, mâncarea pe insulă nu este doar un „mijloc de trai”, scrie euronews.com.

Creta, unde cresc până la 40 de milioane de măslini, este prima destinație europeană în clasament. Combinația dintre munți, mare și abundența soarelui a format o insulă bogată în fructe, legume și unul dintre cele mai bune uleiuri de măsline extravirgin din lume.

Așadar, mazărea și sparanghelul se recoltează de obicei la începutul primăverii; fasolea, castraveții și vinetele – din mai; roșiile, cartofii și dovlecii – pe tot parcursul verii; morcovii, sfecla și avocado – iarna.

„Și acesta este doar un mic exemplu”, notează site-ul Discover Greece. „Această insulă nu încetează niciodată să surprindă”.

În general, cea mai mare insulă grecească este creditată cu crearea bazei dietei mediteraneene științific fundamentate, care pune accent pe alimentația pe bază de plante și limitează produsele procesate pentru sănătate.

Anul acesta, Creta a primit statutul de una dintre Regiunile Europene ale Gastronomiei, conform Institutului Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism. Se consideră că, cu cât călătorii pătrund mai adânc în insulă și în locuri mai îndepărtate, cu atât experiența lor culinară locală devine mai autentică.

În ceea ce privește produsele lactate, Creta are o altă armă secretă – „staka”, unt topit din smântână de oaie sau capră.

Fanii brânzeturilor nu vor fi nici ei dezamăgiți: în magazinele delicatese și supermarketurile insulei, rafturile sunt pline de varietăți – de la mizitra la pichtogalo și ksigalo.

Brânza mizitra, de exemplu, este un ingredient cheie în bureki – felul de mâncare emblematic al orașului port Chania. Este o budincă din straturi de cartofi, dovlecei sau, iarna, dovleac, brânză și mentă.

Atât staka, cât și brânzeturile locale dau savoare kretoturtei – o plăcintă cu carne de capră sau miel fiartă, în care carnea este așezată în straturi cu mentă, condimente, staka și brânză.

Nu doar Franța este renumită pentru dragostea față de melci. Pe Creta, aceste moluște sunt savurate cel puțin din anul 3000 î.Hr.; unul dintre cele mai cunoscute feluri de mâncare ale insulei este hohlio bouburisti. Melcii sunt prăjiți într-o tigaie în ulei de măsline cu rozmarin și oțet și serviți cu verdețuri sălbatice fierte.

Călătorii cu o slăbiciune pentru dulciuri nu vor trece nici ei neobservați de brânzeturile cretane. De exemplu, kalitsounia lichnarakia sunt plăcințele delicate din aluat cu umplutură de brânză asemănătoare mizitrei, însiropate cu scorțișoară și miere, o variație dulce pe tema tradițiilor gastronomice locale.