Creșterea record a prețului la aur încetinește.

Reversul mișcării prețurilor aurului a stârnit îndoieli privind durata creșterii sale record, chiar dacă riscurile geopolitice, deficitele bugetare și achizițiile de aur ale băncilor centrale continuă să susțină perspectivele pe termen lung pentru acest activ, transmite epravda.com.ua citând reuters.com.

După ce a atins un nivel record de 5.595 de dolari în ianuarie, prețurile spot ale aurului au scăzut cu 25%, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, care a dus la creșterea prețului petrolului și a intensificat așteptările privind majorarea ratelor dobânzilor.

Aceasta a redus atractivitatea aurului ca activ de refugiu, așa cum s-a întâmplat în timpul șocurilor extreme anterioare, și a condus la scăderea prețurilor până la un minim de șase luni joi.

„Pe termen foarte scurt, piața trebuie să digere riscul creșterii ratelor Fed și întărirea dolarului”, a remarcat Aakash Doshi, șeful strategiei pentru aur și metale la State Street Investment Management.

Doshi vede oportunități de redresare a prețurilor aurului dacă conflictul din Orientul Mijlociu se va calma, iar petrolul va scădea până la 80 de dolari pe baril.

Pe termen lung, aurul poate redeveni un activ sigur pe măsură ce deficitele bugetare cresc și dacă consecințele conflictului cu Iranul vor conduce la fragmentarea situației geopolitice.