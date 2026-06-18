Cota de piață a ChatGPT în domeniul inteligenței artificiale a scăzut pentru prima dată sub 50%, pe măsură ce utilizatorii trec la alte modele lingvistice, în special Gemini, Claude și Grok.

ChatGPT a devenit aplicația care a atins cel mai rapid în istorie un miliard de utilizatori lunari. În februarie, dezvoltatorii au raportat 900 de milioane de utilizatori săptămânali, scrie epravda.com.ua.

Acest model lingvistic rămâne cel mai popular din lume, cu peste 1,1 miliarde de utilizatori lunari. Urmează Gemini cu 662 milioane și Claude cu 245 milioane.

Până în ianuarie, cota de piață a ChatGPT era de peste 50%, însă până la sfârșitul lunii mai a scăzut la 46,4% din cauza creșterii popularității Gemini (27,7%) și Claude (10,3%).

Cota de piață a altor LLM, precum Grok, Perplexity, DeepSeek și Meta AI, este sub 5%.

În raportul Sensor Tower se menționează că utilizatorii sunt tot mai dispuși să treacă de la un LLM la altul.

Creșterea dinamică a Gemini se datorează în mare parte integrării sale cu un ecosistem mai larg de instrumente Google, iar Claude de la Anthropic a câștigat o reputație solidă datorită scenariilor de utilizare pentru creșterea productivității și se apropie de rata de retenție a utilizatorilor ChatGPT.

Totodată, o parte dintre utilizatori și-au pierdut încrederea în ChatGPT după semnarea unui acord între OpenAI și Departamentul Apărării al SUA în februarie.

De asemenea, în februarie OpenAI a început să experimenteze cu publicitatea în ChatGPT: compania a crescut treptat numărul de reclame, precum și procentul utilizatorilor care le văd.

Până în mai, reclamele erau văzute în medie de 17% dintre utilizatorii zilnici. În prezent, cele mai mari categorii de advertiseri în ChatGPT sunt software-ul și cumpărăturile, urmate de media și divertisment, precum și mâncare și restaurante.