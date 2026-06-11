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reuters
11 Iunie 2026, 09:28
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Costul transportului containerelor din Asia către SUA s-a dublat

Principalii factori ai creșterii au fost scumpirea bruscă a combustibilului bunker și „achizițiile de panică” ale importatorilor, care se tem de o creștere și mai mare a prețurilor.

Costul transportului containerelor din Asia către SUA s-a dublat.
Costul transportului containerelor din Asia către SUA s-a dublat.

Potrivit indicelui Drewry, tarifele spot pentru transportul unui container de 40 de picioare pe ruta Shanghai — Los Angeles au ajuns la 4.565 de dolari, iar pe ruta Shanghai — New York la 5.505 dolari, scrie reuters.com.

Potrivit agenției, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, prețul motorinei cu conținut scăzut de sulf (VLSFO) în cele mai mari noduri a crescut cu 55%. În hub-ul cheie Fujairah (EAU), prețul a fost de 1.211 dolari, iar în Los Angeles de 918 dolari.

Experții avertizează că situația reprezintă o amenințare serioasă pentru economia SUA și poate intensifica inflația.

„Dacă vreți să înțelegeți cât de grav trebuie să luați în considerare amenințarea unei crize energetice, uitați-vă la transporturile de containere, nu la piețele petroliere, deoarece riscul este mult mai clar reflectat în creșterea rapidă a tarifelor de transport”, a declarat analistul principal al Xeneta, Peter Sand.

Sursă
reuters
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