Costul transportului containerelor din Asia către SUA s-a dublat.

Potrivit indicelui Drewry, tarifele spot pentru transportul unui container de 40 de picioare pe ruta Shanghai — Los Angeles au ajuns la 4.565 de dolari, iar pe ruta Shanghai — New York la 5.505 dolari, scrie reuters.com.

Potrivit agenției, din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, prețul motorinei cu conținut scăzut de sulf (VLSFO) în cele mai mari noduri a crescut cu 55%. În hub-ul cheie Fujairah (EAU), prețul a fost de 1.211 dolari, iar în Los Angeles de 918 dolari.

Experții avertizează că situația reprezintă o amenințare serioasă pentru economia SUA și poate intensifica inflația.

„Dacă vreți să înțelegeți cât de grav trebuie să luați în considerare amenințarea unei crize energetice, uitați-vă la transporturile de containere, nu la piețele petroliere, deoarece riscul este mult mai clar reflectat în creșterea rapidă a tarifelor de transport”, a declarat analistul principal al Xeneta, Peter Sand.