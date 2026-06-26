Coreea de Sud pregătește jumătate de milion de operatori de drone

Coreea de Sud a anunțat o reformă amplă a armatei cu drone: 500.000 de luptători instruiți și 110.000 de drone până în 2029.

Acesta este un răspuns la amenințarea din partea Phenianului, care dezvoltă activ și el sisteme de drone.

Despre aceasta informează RBC-Ucraina cu referire la Reuters .

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a anunțat o extindere semnificativă a forțelor de drone. Până în 2029, armata, marina, forțele aeriene și infanteria marină vor primi 110.000 de drone.

Paralel, se planifică pregătirea a 500.000 de operatori de drone. Zeci de mii de sisteme fără pilot vor fi distribuite între unitățile de pe linia întâi.

„Dronele nu trebuie să mai fie echipamente utilizate de un număr limitat de unități, ci un instrument universal de luptă”, a declarat ministrul Apărării din Coreea de Sud, An Gyu-bak, adăugând că luptătorii trebuie să le folosească ca „al doilea armament personal”.

Doar producție proprie – fără China

Seul mizează pe componente autohtone. Ministrul An Gyu-bak a confirmat: ponderea pieselor chinezești în noile sisteme este zero, exclusiv din motive de securitate.

Ministerul va revizui de asemenea regulile de achiziții pentru a implementa mai rapid tehnologiile civile și a dezvolta propria industrie a dronelor.

Drone în roi și lasere – arme noi ale armatei

Pe lângă echiparea în masă a unităților, armata planifică:

achiziționarea a peste 20.000 de drone ieftine, de unică folosință;

implementarea sistemelor în roi bazate pe inteligență artificială;

utilizarea muniției de tip loitering;

extinderea mijloacelor de luptă împotriva dronelor – arme laser și cu microunde puternice.

Fiecare serviciu va avea posibilitatea să efectueze recunoaștere și să lovească cu drone – fără dependență de comanda centralizată.

De ce se întâmplă asta chiar acum

„Dronele ieftine, exploatate în număr mare, schimbă fundamental natura războiului”, a subliniat An Gyu-bak. Potrivit lui, Coreea de Nord îmbunătățește și ea sistemele fără pilot, ceea ce reprezintă o amenințare atât pentru obiective militare, cât și civile din sud.

Experiența conflictelor din Ucraina și Orientul Mijlociu a arătat ambelor Corei că dronele pot schimba cursul operațiunilor militare.

Scandal și reorganizare a comandamentului

Reforma are loc după un proces judiciar zgomotos. Fostul președinte al Coreei de Sud, Yun Sok-yeol, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare – printre altele, pentru că a ordonat trimiterea de drone militare în Coreea de Nord, pentru a justifica introducerea stării de urgență în 2024.

Din cauza acestui scandal, actualul președinte Lee Jae-myung a desființat comandamentul pentru gestionarea dronelor. Vineri a fost anunțată înlocuirea – o nouă structură care se va ocupa de politică și dezvoltarea capacităților, iar conducerea operațională va rămâne în sarcina unităților separate.

Există și un alt factor: Coreea de Sud se confruntă cu reducerea numărului de recruți din cauza crizei demografice. Prin urmare, armata se bazează tot mai mult pe sisteme fără pilot și automatizare.

Între timp, Coreea de Nord își crește și ea potențialul militar. RBC-Ucraina a relatat că RPDC a introdus în componența flotei un nou distrugător de 5.000 de tone „Choe Hyun” cu capacitate de lansare a rachetelor nucleare – liderul țării, Kim Jong-un, a numit acest pas o transformare a flotei într-o forță nucleară.