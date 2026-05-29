Copiii lui Putin și Kabaeva sunt educați de guvernante din Occident.

Presupușii fii ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin, și ai campioanei olimpice Alina Kabaeva sunt educați în limbi străine de guvernante și guvernanți din Occident. În perioada 2017-2026, în familia lui Putin și Kabaeva au lucrat aproximativ 20 de astfel de specialiști din Marea Britanie, Noua Zeelandă, Germania, Austria și Irlanda. Despre aceasta se spune într-o investigație a proiectului „Sistem”, publicată joi, 28 mai, scrie dw.com.

Doar în ianuarie 2026, pentru salariile a trei guvernante ale presupușilor copii ai lui Putin și Kabaeva s-au cheltuit cel puțin 3,5 milioane de ruble, au descoperit anchetatorii.

Angajarea specialiștilor străini este realizată de verișoarele Alinei Kabaeva

Oficial, profesorii au fost înregistrați ca „traducători principali” ai Institutului de recalificare profesională al Centrului Medical Internațional „Sogaz”. Aceasta le oferă posibilitatea de a obține vize și permise de muncă în Rusia ca „specialiști înalt calificați”, se menționează în text.

Potrivit datelor obținute de „Sistem” în ultimii 9 ani, angajarea profesorilor străini pentru copiii mai mici ai lui Putin este realizată de verișoarele Alinei Kabaeva - Olesea Fedina și Ecaterina Golovaceva. În documente nu sunt menționați nici Putin, nici Kabaeva. Copiii sunt indicați doar ca „pupili”, însă într-unul dintre documentele din 2019 apare numele Ivan Fedin. Totodată, fiul Olesei Fedina poartă un alt nume, precizează autorii investigației.

Anterior, jurnaliștii publicației „Proiect” și Centrul „Dosar” au publicat investigații în care susțineau că presupușii fii ai lui Putin și Kabaeva se numesc Ivan (născut în 2015) și Vladimir (născut în 2019).

Angajaților le era interzis să impună copiilor propriile opinii politice și să discute despre comunitatea LGBTQ+

Din investigație reiese că profesorii locuiau împreună cu „pupilii” în reședința președintelui Rusiei de la Valdai, motiv pentru care trebuiau să aibă grijă de sănătatea lor și să efectueze periodic controale medicale. La lucru cu copiii, angajaților le era interzis să le impună propriile opinii religioase, politice sau ideologice, precum și să abordeze teme legate de educația sexuală și comunitatea LGBTQ+.

Olesea Fedina, scrie „Sistem”, în 2019 le spunea guvernantelor că Ivan, până la vârsta de patru ani, trebuie să fie permanent scufundat într-o „baie lingvistică”, iar engleza lui să sune ca „limbajul unui european educat”. Cerințe similare, potrivit anchetatorilor, erau impuse și pentru învățarea limbii germane.

Majoritatea profesorilor menționați în documente nu au răspuns întrebărilor „Sistem”. Golovaceva, Fedina, reprezentantul Alinei Kabaeva și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, au ignorat de asemenea întrebările trimise, indică anchetatorii.