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18 Iunie 2026, 07:00
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Consumul mondial de bere scade: În 2025 s-au consumat cu 5 miliarde de litri mai puțin

Potrivit celui mai recent clasament al producției mondiale de bere, realizat de compania BarthHaas, cei mai mari producători de bere au înregistrat anul trecut o scădere a producției de aproximativ 5 miliarde de litri.

Consumul mondial de bere scade: În 2025 s-au consumat cu 5 miliarde de litri mai puțin.
Consumul mondial de bere scade: În 2025 s-au consumat cu 5 miliarde de litri mai puțin.

Primele 40 de grupuri mari de bere produc doar aproximativ 1,59 miliarde de hectolitri de produs. Aceste companii controlează peste 85% din piața mondială a berii, scrie dw.com.

Situația este și mai gravă în Germania: vânzările de bere în țară au scăzut cu aproape 6% în 2025 și au atins un nou minim istoric - 78 milioane de hectolitri. Potrivit Uniunii Germane a Berarilor, cauzele sunt schimbările în obiceiurile consumatorilor, inclusiv o atitudine mai conștientă față de sănătate, schimbările demografice, precum și factorii economici.

Die Welt notează, de asemenea, că companiile berăriei din Germania joacă un rol secundar la nivel mondial (deși în top 40 se regăsesc șase companii germane - mai multe decât orice altă țară). De exemplu, cei mai mari producători germani de bere sunt mult depășiți de cei ruși în ceea ce privește volumele de bere produse.

Prima companie din Germania în clasament, Radeberger, ocupă locul 25, în timp ce trei companii rusești se află în top 15 producători de bere: JSC AB InBev Efes, „Baltika” și Bochkarev Breweries. După începutul războiului din Ucraina, concernele internaționale au părăsit piața rusă și și-au vândut pachetele de control în marile companii producătoare de bere.

Sursă
dw.com logodw
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