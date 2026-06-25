Consiliul UE a aprobat acordul comercial dintre Uniunea Europeană și SUA.

Acordul comercial dintre UE și SUA, aprobat de Consiliul UE, oferă o serie de preferințe Washingtonului, dar prevede și un mecanism de măsuri de protecție pentru comunitatea europeană.

Regulamentele vor intra în vigoare până la 4 iulie.

Consiliul UE a aprobat definitiv angajamentele tarifare în cadrul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Despre aceasta au anunțat joi, 25 iunie, serviciile de presă ale Consiliului, transmite dw.com.

Au fost adoptate oficial două regulamente în conformitate cu angajamentele stipulate în declarația comună UE-SUA din 21 august 2025, au precizat la Bruxelles.

„Adoptarea acestor regulamente încheie procesul legislativ și confirmă angajamentul UE față de relații comerciale transatlantice stabile, previzibile și reciproc avantajoase, păstrând în același timp măsurile necesare pentru protejarea intereselor economice europene”, subliniază Uniunea Europeană.

Ministrul Energiei, Comerțului și Industriei al Ciprului, țara care deține președinția UE, Mihail Damianos, a declarat că Bruxelles-ul transmite un semnal clar că „Europa este deschisă lumii, dar este hotărâtă să-și protejeze întreprinderile și angajații”.

Preferințe pentru SUA și mecanism special de protecție pentru UE

Regulamentele aprobate elimină tarifele vamale rămase ale UE pentru produsele industriale provenite din SUA, introduc acces preferențial pentru anumite tipuri de produse marine și unele produse agricole din Statele Unite, precum și prelungesc suspendarea tarifelor pentru importul de homari.

În același timp, regulamentele prevăd un mecanism care permite Comisiei Europene să reacționeze rapid în cazurile unei creșteri semnificative a importurilor care cauzează sau amenință să cauzeze un prejudiciu grav operatorilor din UE.

De asemenea, este consolidată capacitatea UE de a suspenda preferințele tarifare în situațiile în care SUA nu respectă angajamentele, subminează obiectivele declarației comune sau încalcă în alt mod relațiile comerciale echilibrate, inclusiv prin măsuri discriminatorii.

Măsurile trebuie să intre în vigoare înainte de termenul „limită” stabilit de Trump

Ambele regulamente vor fi semnate și publicate în „Jurnalul Oficial” al UE, după care vor intra în vigoare în ziua următoare publicării. Agenția AFP a precizat că acest lucru trebuie să se întâmple înainte de 4 iulie – termenul limită stabilit de președintele SUA, Donald Trump.

Regulamentul referitor la importul de homari va fi aplicat retroactiv începând cu 1 august 2025 și își va înceta valabilitatea la 31 iulie 2030, dacă nu vor fi adoptate măsuri suplimentare.

Până la 30 iunie 2029, Comisia Europeană va prezenta o evaluare cuprinzătoare a impactului noilor regulamente asupra fluxurilor comerciale dintre UE și SUA și, în special, asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Ulterior, durata regimului comercial va fi prelungită – dacă va fi justificat.

Acordul a fost criticat în UE

Președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au anunțat la 27 iulie 2025 încheierea unui acord comercial între UE și SUA. Acordul obținut a prevenit majorarea până la 30% a tarifelor pentru importurile din UE în Statele Unite, amenințare anterioară a lui Trump. Acordul comercial a fost primit cu opinii împărțite atât în Germania, cât și în alte țări ale Uniunii Europene.