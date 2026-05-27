Consiliul pentru Pace al lui Trump nu a primit încă niciun dolar.

După cum au declarat doi interlocutori ai publicației, în loc să folosească fondul oficial înființat și gestionat de Banca Mondială, Consiliul pentru Pace primește donații direct prin contul său de la JPMorgan. Raportarea băncii americane, spre deosebire de Banca Mondială, este mult mai puțin transparentă, se menționează în publicație, scrie ft.com.

Un reprezentant al Consiliului a declarat pentru FT că organizația a elaborat „mai multe opțiuni de finanțare” pe lângă mecanismul Băncii Mondiale. „Până în prezent, donatorii au preferat să utilizeze alte opțiuni”, a spus sursa. Potrivit acestuia, Consiliul va prezenta rapoartele financiare conducerii, inclusiv domnului Trump, „la momentul potrivit”.

Publicația notează că unele țări au alocat deja fonduri. Contribuția Marocului de 20 milioane de dolari a ajutat la finanțarea biroului reprezentantului suprem din Gaza și a salariilor comitetului tehnocratic palestinian. Emiratele Arabe Unite au alocat 100 milioane de dolari pentru instruirea poliției din Gaza, însă programul este momentan înghețat, au declarat doi surse. Fonduri din partea SUA încă nu au fost primite.

Consiliul pentru Pace organizează deja licitații pentru reconstrucția Gazei, însă contractele nu au fost încă semnate, deoarece organizația nu activează încă acolo, a declarat pentru FT un reprezentant al Consiliului. Potrivit acestuia, acest lucru se datorează faptului că Hamas nu a fost încă dezarmat. Totuși, omul de afaceri Bishara Bahbah, care a ajutat la negocierile cu Hamas, a menționat un alt motiv – „lipsa finanțării necesare pentru a întreprinde orice acțiune”.

Donald Trump a anunțat înființarea Consiliului pentru Pace în ianuarie. În februarie a avut loc prima sa ședință, în cadrul căreia s-a anunțat alocarea a 7 miliarde de dolari de către nouă țări pentru ajutorul acorda Fâșiei Gaza. SUA au declarat că sunt pregătite să aloce încă 10 miliarde de dolari. Potrivit estimărilor ONU, pentru reconstrucția sectorului Gaza sunt necesari aproximativ 70 miliarde de dolari.