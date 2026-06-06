Consiliul de Securitate al ONU va convoca o ședință de urgență la cererea Ucrainei.

Despre aceasta a anunțat vineri, 5 iunie, pe rețeaua socială X, ministrul de Externe al Ucrainei, Andrei Sibiha.

„Valul recent de lovituri rusești este o nouă reamintire că Moscova continuă să prefere escaladarea în locul păcii, iar terorismul în locul diplomației“, a scris el, transmite dw.com.

Potrivit diplomatului ucrainean, continuarea presiunii internaționale asupra Rusiei rămâne esențială „pentru restabilirea respectului față de Carta ONU“ și promovarea propunerii semnificative a președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, privind încetarea războiului.

„Mulțumim partenerilor noștri pentru sprijinul constant și contribuția lor la realizarea unei păci cuprinzătoare, juste și durabile“, a subliniat ministrul.

Scrisoarea lui Zelenski către Putin

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a propus anterior o întâlnire liderului rus Vladimir Putin. „Propun să stabilim o dată clară pentru întâlnire“, se arăta într-o scrisoare deschisă adresată lui Putin, prin care se făcea apel la oprirea războiului Rusiei în Ucraina, publicată pe 4 iunie pe pagina oficială de Internet a lui Zelenski.

Există țări care în mod tradițional găzduiesc lideri pentru a rezolva problemele războiului și păcii, a constatat șeful statului ucrainean. „Elveția, Turcia, țările lumii arabe – mulți pot și doresc să găzduiască această întâlnire. Liderii sunt cei care decid problemele cheie – a fost așa și va fi mereu“, se sublinia în mesaj.

Vladimir Zelenski a exprimat opinia că la negocierile bilaterale pot adera și alți participanți, inclusiv din Europa, care pot influența cu adevărat situația și pot deveni garanți ai securității. Potrivit lui, „problemele ucrainene și europene nu se rezolvă la Anchorage“.

„Linia frontului acum este linia de la care trebuie să înceapă diplomația“, a accentuat președintele Ucrainei în mesaj.

Președintele Rusiei a refuzat întâlnirea cu liderul ucrainean

Putin, vorbind în cadrul ședinței plenare a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg (SPIEF), a declarat că nu vede încă rostul unei întâlniri cu Zelenski. Scrisoarea deschisă adresată lui de Zelenski a fost numită de șeful Kremlinului „o hârtie cu elemente de tupeu“, pe care i-a „împins-o“ purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, iar el doar a „aruncat o privire rapidă“ asupra ei.

Potrivit lui Putin, o întâlnire la cel mai înalt nivel are sens doar după ce se ajunge la acorduri concrete privind încetarea războiului. El a susținut că „niciodată nu a refuzat o întâlnire cu Zelenski“, dar nu dorește discuții fără rezultate concrete.

Pe 2 iunie, Rusia a lansat din nou un atac masiv asupra Ucrainei, având ca principală țintă din nou Kievul. În timpul atacului aerian, Rusia a lansat 656 de drone și 73 de rachete, dintre care 41 pe traiectorie balistică, inclusiv opt „Zircon“ și 33 „Iskander-M“, a anunțat șeful Direcției Comunicații a Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Iurii Ignat.