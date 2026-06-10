theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
dw.com logodw
10 Iunie 2026, 08:18
3 309
Copiază linkul
Link copiat

Congresul SUA a aprobat alocarea a 70 de miliarde de dolari pentru migrație

Camera Reprezentanților din SUA, urmând exemplul Senatului, a adoptat un proiect de lege care alocă 70 de miliarde de dolari pentru finanțarea serviciilor de migrație și frontieră, în ciuda criticilor democraților.

Congresul SUA a aprobat alocarea a 70 de miliarde de dolari pentru migrație.
Congresul SUA a aprobat alocarea a 70 de miliarde de dolari pentru migrație.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat marți, 9 iunie, un proiect de lege pentru alocarea a 70 de miliarde de dolari pentru finanțarea serviciilor de migrație și frontieră ale țării, în ciuda criticilor din partea Partidului Democrat. Inițiativa a fost susținută de 214 legislatori, iar 212 au votat împotrivă. Anterior, proiectul de lege a primit deja aprobarea Senatului, iar acum trebuie semnat de președintele SUA, Donald Trump, transmite dw.com.

Proiectul prevede finanțarea Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE) și a Serviciului Vamal și de Frontieră (CBP). Suma este calculată pentru trei ani – până la încheierea mandatului prezidențial al lui Trump.

Finanțarea agențiilor de migrație a fost suspendată din cauza raidurilor anti-migranți din Minneapolis

Finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, din care fac parte ICE și CBP, a fost suspendată în februarie 2026 după raidurile anti-migranți din Minneapolis, statul Minnesota, unde agenții ICE au împușcat mortal doi localnici, cetățeni americani, René Good și Alex Pretty. În ambele cazuri s-a susținut că împușcăturile au fost trase în scop de autoapărare, însă înregistrările video publicate ulterior au ridicat îndoieli cu privire la această interpretare a evenimentelor.

Scandalul legat de acțiunile agenților ICE din Minneapolis a fost motivul demisiei ministrului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a condus o politică dură de imigrație în administrația lui Donald Trump. Locul ei a fost luat de Marquain Mallin.

Sursă
dw.com logodw
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici