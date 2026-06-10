Congresul SUA a aprobat alocarea a 70 de miliarde de dolari pentru migrație.

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat marți, 9 iunie, un proiect de lege pentru alocarea a 70 de miliarde de dolari pentru finanțarea serviciilor de migrație și frontieră ale țării, în ciuda criticilor din partea Partidului Democrat. Inițiativa a fost susținută de 214 legislatori, iar 212 au votat împotrivă. Anterior, proiectul de lege a primit deja aprobarea Senatului, iar acum trebuie semnat de președintele SUA, Donald Trump, transmite dw.com.

Proiectul prevede finanțarea Serviciului de Imigrație și Vamă (ICE) și a Serviciului Vamal și de Frontieră (CBP). Suma este calculată pentru trei ani – până la încheierea mandatului prezidențial al lui Trump.

Finanțarea agențiilor de migrație a fost suspendată din cauza raidurilor anti-migranți din Minneapolis

Finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, din care fac parte ICE și CBP, a fost suspendată în februarie 2026 după raidurile anti-migranți din Minneapolis, statul Minnesota, unde agenții ICE au împușcat mortal doi localnici, cetățeni americani, René Good și Alex Pretty. În ambele cazuri s-a susținut că împușcăturile au fost trase în scop de autoapărare, însă înregistrările video publicate ulterior au ridicat îndoieli cu privire la această interpretare a evenimentelor.

Scandalul legat de acțiunile agenților ICE din Minneapolis a fost motivul demisiei ministrului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a condus o politică dură de imigrație în administrația lui Donald Trump. Locul ei a fost luat de Marquain Mallin.