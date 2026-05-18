Conflictul dintre SUA și Iran a costat deja afacerile globale 25 de miliarde de dolari.

Despre aceasta relatează Reuters, citând rezultatele analizei informațiilor corporative ale companiilor listate pe bursele din SUA, Europa și Asia. Companiile s-au confruntat cu o creștere bruscă a prețurilor la resursele energetice și cu perturbări ale lanțurilor de aprovizionare din cauza situației din Strâmtoarea Ormuz, indică agenția.

Cel puțin 279 de companii au menționat conflictul iranian ca motiv pentru adoptarea unor măsuri de urgență, inclusiv creșterea prețurilor și reducerea producției. Altele au suspendat plata dividendelor sau răscumpărarea acțiunilor, au trimis angajații în concediu fără plată, au introdus suplimente pentru carburanți sau au solicitat ajutor de stat, indică Reuters.

Una din cinci companii din analiza agenției — de la producători de cosmetice până la operatori de croaziere și companii aeriene — a raportat pierderi financiare directe din cauza conflictului armat. Majoritatea companiilor din acest grup sunt bazate în Europa și Marea Britanie, unde prețurile la resursele energetice erau deja ridicate. O altă treime se află în Asia. Acest lucru indică o dependență serioasă a acestor regiuni de produsele petroliere din Orientul Mijlociu, subliniază Reuters.

Cea mai mare parte a costurilor, în termeni cantitativi, revine companiilor aeriene, deoarece prețurile la combustibilul pentru avioane s-au dublat — aproape 15 miliarde de dolari, scrie Reuters. Agenția subliniază că pierderile încep să afecteze tot mai multe companii din alte domenii. Astfel, P&G se așteaptă la o scădere a profitului după impozitare în valoare de 1 miliard de dolari.