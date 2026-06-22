Conflictele militare au dublat volumul investițiilor în startup-urile din domeniul apărării.

Conflictele militare, în special din Ucraina și Golful Persic, au influențat în 2026 creșterea fluxului de investiții în startup-urile din domeniul apărării.

Conform datelor colectate pentru Financial Times de compania PitchBook, de la începutul anului 2026, companiile din acest sector au atras de la fondurile de capital de risc 12,3 miliarde de dolari, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut și depășind 9,95 miliarde de dolari atrași în 2025.

Creșterea bruscă a investițiilor este determinată și de necesitatea producerii unor sisteme de armament de nouă generație mai ieftine. În special, conflictul din Golful Persic a intensificat interesul pentru tehnologiile de apărare marină. Potrivit unor surse apropiate situației, startup-ul britanic Kraken Technology, ale cărui nave autonome pentru detectarea minelor au fost selectate de Marina Regală pentru desfășurare în Strâmtoarea Ormuz, intenționează să atragă aproximativ 100 de milioane de dolari, evaluând compania la circa un miliard de dolari.

Fluxul principal de investiții, în valoare de 11,4 miliarde de dolari, s-a concentrat în SUA. Aproape 5 miliarde de dolari au fost primiți de Anduril Industries, care dezvoltă drone. În timpul atragerii de fonduri, compania a aproape dublat în mai evaluarea sa de piață, ajungând la 61 miliarde de dolari.

Analiștii consideră că, în ciuda temerilor investitorilor privind supraîncălzirea pieței startup-urilor din domeniul apărării, astfel de riscuri sunt observate doar în segmente precum vehiculele aeriene fără pilot. Oportunitățile de dezvoltare rămân în domenii precum sistemele maritime autonome și sateliții. În plus, experții estimează că cererea pentru noile tehnologii de apărare va persista chiar și după încheierea conflictelor actuale.