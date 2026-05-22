Concertul lui Ricky Martin din Muntenegru, perturbat de gaze lacrimogene.

În Muntenegru, spectacolul cântărețului portorican Ricky Martin a fost întrerupt după un incident cu gaz lacrimogen.

Incidentul a avut loc pe 21 mai, în timpul începerii părții europene a turneului Ricky Martin Live. Potrivit unui reprezentant al cântărețului, unul dintre spectatori a pulverizat gaz spre scenă, ceea ce a determinat oamenii să se îndepărteze de locul evenimentului, iar unora li s-a acordat ajutor.

Din motive de siguranță, artistul împreună cu echipa sa au părăsit scena, în timp ce personalul de securitate și autoritățile locale au gestionat situația.

Reprezentantul cântărețului a mai menționat că echipa a recomandat să nu se reia spectacolul. Totuși, după confirmarea siguranței locului, Ricky Martin s-a întors la public și a încheiat concertul. Turneul european al artistului va continua conform programului stabilit.



