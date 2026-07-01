theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bild
7 Iulie 2026, 07:18
31
Copiază linkul
Link copiat

Concedieri masive la Porsche: Până la 4.000 de locuri de muncă, în pericol

Potrivit publicației Handelsblatt, Porsche riscă un nou val de concedieri. Conform sursei, măsura ar urma să afecteze în primul rând angajații din administrație și din conducerea companiei.

Concedieri masive la Porsche: Până la 4.000 de locuri de muncă, în pericol.
Concedieri masive la Porsche: Până la 4.000 de locuri de muncă, în pericol.

Potrivit informațiilor, în centrul de dezvoltare din Weissa (landul german Baden-Württemberg) urmează să fie reduși aproximativ 30% dintre angajați, scrie bild.de.

Un reprezentant al Porsche a refuzat să precizeze numărul exact al locurilor de muncă care vor fi desființate, dar a menționat un pachet complex de măsuri în curs de elaborare pentru optimizarea activității companiei. Se așteaptă ca acest plan să fie prezentat până la sfârșitul lunii iulie.

Conducerea și reprezentanții colectivului de muncă negociază în prezent un nou pachet de măsuri pentru reducerea costurilor. Directorul general al Porsche, Michael Leiters, a anunțat încă din martie reduceri suplimentare ample (pe lângă măsurile deja aprobate anterior), deoarece până în 2029, în regiunea Stuttgart, se preconizează eliminarea a aproximativ 1.900 de locuri de muncă.

În plus, contractele a aproximativ 2.000 de angajați temporari expiră. În mai, compania a anunțat și închiderea a trei filiale, ceea ce va afecta încă 500 de angajați.

Porsche AG face parte din Grupul Volkswagen, care se confruntă cu o criză majoră ce a afectat și filiala. În contextul rezultatelor financiare slabe, în special pe piața chineză, și a investițiilor de miliarde, producătorul de mașini sport intenționează să reducă și mai mult cheltuielile.

Sursă
bild
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici