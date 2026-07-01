Concedieri masive la Porsche: Până la 4.000 de locuri de muncă, în pericol.

Potrivit publicației Handelsblatt, Porsche riscă un nou val de concedieri. Conform sursei, măsura ar urma să afecteze în primul rând angajații din administrație și din conducerea companiei.

Potrivit informațiilor, în centrul de dezvoltare din Weissa (landul german Baden-Württemberg) urmează să fie reduși aproximativ 30% dintre angajați, scrie bild.de.

Un reprezentant al Porsche a refuzat să precizeze numărul exact al locurilor de muncă care vor fi desființate, dar a menționat un pachet complex de măsuri în curs de elaborare pentru optimizarea activității companiei. Se așteaptă ca acest plan să fie prezentat până la sfârșitul lunii iulie.

Conducerea și reprezentanții colectivului de muncă negociază în prezent un nou pachet de măsuri pentru reducerea costurilor. Directorul general al Porsche, Michael Leiters, a anunțat încă din martie reduceri suplimentare ample (pe lângă măsurile deja aprobate anterior), deoarece până în 2029, în regiunea Stuttgart, se preconizează eliminarea a aproximativ 1.900 de locuri de muncă.

În plus, contractele a aproximativ 2.000 de angajați temporari expiră. În mai, compania a anunțat și închiderea a trei filiale, ceea ce va afecta încă 500 de angajați.

Porsche AG face parte din Grupul Volkswagen, care se confruntă cu o criză majoră ce a afectat și filiala. În contextul rezultatelor financiare slabe, în special pe piața chineză, și a investițiilor de miliarde, producătorul de mașini sport intenționează să reducă și mai mult cheltuielile.