Complicea lui Epstein, Ghislaine Maxwell, contestă sentința în dosarul traficului de persoane.

Ghislaine Maxwell, asociata finanțistului condamnat pentru proxenetism Jeffrey Epstein, contestă sentința din 2021, prin care a fost condamnată la 20 de ani pentru complicitate și participare la traficul de minori.

Conform documentelor judiciare declasificate pe 24 iunie, Maxwell se bazează pe documentele publicate în dosarul Epstein, care, susține ea, fac sentința sa „nulă, nesigură și nefondată”, raportează ABC News.

„Niciun jurat cu discernământ nu m-ar fi găsit vinovată dacă aceste documente ar fi fost prezentate juratului sau în cadrul interogatoriului”, se arată în declarația lui Maxwell, depusă în aprilie și secretizată de atunci. Maxwell se reprezintă singură în instanță, încercând să obțină anularea condamnării sau reducerea pedepsei. Bazându-se pe documentele publicate, ea susține, de asemenea, că guvernul a ascuns probe importante, martorii au dat declarații false, iar avocații victimelor lui Epstein au acționat practic ca procurori în cazul său penal.

Procurorii federali din New York au respins afirmațiile lui Maxwell, calificându-le drept speculative, eronate și procedural nefondate. Departamentul de Justiție al SUA recunoaște că, în unele cazuri, documentele din dosarul Epstein nu au fost puse la dispoziția avocaților lui Maxwell înainte de începerea procesului său, dar precizează că „niciunul dintre aceste cazuri nu reprezintă o încălcare a legii sau a drepturilor constituționale și nu ar fi influențat verdictul”.

La rândul său, Maxwell susține că abordarea guvernului față de cererea sa urmărește „minimizarea fiecărei categorii” de probe separat, în loc să evalueze materialele dosarului Epstein ca „componente ale unei imagini mai largi”. Maxwell intenționează să obțină acces la copii ale noilor documente din dosarul Epstein pentru a demonstra că, în timpul procesului sau la pronunțarea sentinței, au avut loc încălcări grave ale drepturilor constituționale sau că au apărut dovezi noi substanțiale care îi confirmă nevinovăția.