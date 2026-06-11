Compania Emirates va oferi asigurare pentru a încuraja pasagerii să revină în Dubai.

Compania va oferi transportul acasă, dacă este necesar, cu ajutorul altor companii aeriene – pentru a risipi temerile că pasagerii vor rămâne blocați în cazul reluării conflictului, a declarat într-un interviu președintele companiei aeriene, Tim Clark, scrie epravda.com.ua citând ft.com.

Emirates a renunțat la obiectivele anterioare de profit și va fi mulțumită dacă, în cazul continuării războiului, va reuși să atingă pragul de rentabilitate în anul financiar, a adăugat el. Săptămâna trecută, compania aeriană a înregistrat un mic profit după reluarea a aproximativ 80% din serviciile oferite înainte de conflict.

Clark a mai prezis că criza, care a dublat prețurile la combustibilul aviatic, va duce la o „reconsiderare completă” a pieței mondiale de distribuție a petrolului.

De asemenea, el a menționat că compania aeriană rămâne angajată față de flota sa de avioane cu patru motoare A380, chiar dacă prețurile la combustibil vor rămâne ridicate. Avioanele rămân o „sursă uriașă de venituri și profit”, a spus Clark.

„Cel mai important pentru companie este să satisfacă nevoile emiratelor și, în al doilea rând, să menținem un flux pozitiv de numerar”.

În fiecare zi, prin aeroportul din Dubai trec aproximativ 40.000 de persoane. Această cifră a scăzut de la aproximativ 100.000 înainte de conflict, dar „crește rapid”, a remarcat Clark.

Clark a subliniat că compania colaborează cu companii de asigurări pentru a introduce propriul produs la un „preț rezonabil”, pentru a garanta: „Vă vom aduce acasă indiferent dacă este un zbor Emirates sau nu”.