22 Mai 2026, 10:32
Compania americană Exxon Mobil se pregătește să înceapă extracția petrolului în Venezuela

Cea mai mare companie energetică americană Exxon Mobil poartă negocieri pentru achiziționarea drepturilor de exploatare a petrolului în Venezuela, scrie The New York Times (NYT), citând surse.

Potrivit sursei publicației, acordul ar putea fi finalizat și anunțat până la sfârșitul lunii mai. Acesta prevede semnarea de către compania Exxon Mobil a contractelor pentru exploatarea petrolului în șase câmpuri petroliere din diferite regiuni ale Venezuelei.

Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume. Autoritățile țării au naționalizat de două ori întreprinderile petroliere străine. Prezența SUA în Venezuela a devenit posibilă după ce, în ianuarie 2026, forțele speciale americane l-au răpit pe președintele țării, Nicolas Maduro. Conducerea Venezuelei a trecut la adjuncta sa, Delcy Rodriguez, care și-a exprimat interes pentru cooperarea cu Washingtonul.

