Comitetul Internațional de Salvare: Focarul de Ebola ar putea deveni cel mai mortal.

Comitetul Internațional de Salvare (IRC) a avertizat că focarul de Ebola din Republica Democrată Congo ar putea deveni „cel mai mortal din istorie”, dacă nu se vor lua urgent măsuri internaționale, transmite euronews.com.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat la începutul săptămânii că în RDC au fost înregistrate peste 900 de cazuri suspecte de Ebola și 220 de decese presupuse. Focarul s-a extins și în Uganda vecină, unde au fost confirmate șapte cazuri, inclusiv un deces.

Epidemia este cauzată de un virus rar, Bundibugyo, pentru care nu există un vaccin verificat, ceea ce complică semnificativ încercările de a-i limita răspândirea.

Într-un comunicat de presă, IRC, o organizație umanitară fondată în 1933 și cu sediul la New York, a făcut apel la „finanțare internațională urgentă și coordonare” a eforturilor de combatere a focarului, avertizând că conflictele regionale și reducerea ajutoarelor subminează încercările de a controla situația.

„Toți indicatorii de alarmă sunt deja în zona roșie”, a declarat Bob Kitchen, vicepreședinte IRC pentru situații de urgență.

„Estul RDC se confruntă cu acest focar într-o stare mai vulnerabilă și mai puțin pregătită decât în timpul epidemiei din 2018–2020, care a ucis peste 2.000 de oameni, și cu resurse mai reduse pentru combaterea lui”, a continuat el. „Creșterea conflictelor și reducerea finanțării globale a ajutoarelor au demontat practic sistemul de protecție în cel mai nepotrivit moment. Lecția tuturor focarelor anterioare este clară: întârzierea costă vieți omenești.”

Săptămâna trecută, trei voluntari ai Crucii Roșii care lucrau în RDC au murit din cauza unor cazuri suspecte de Ebola în provincia Ituri, care este epicentrul focarului din țară.

Crucea Roșie a raportat că voluntarii Alikana Udumusi Augustin, Sezabo Katanabo și Ajiko Chandiru Viviane s-au infectat cu virusul Ebola în timp ce manipulau cadavrele persoanelor decedate.

Ebola este o boală mortală, identificată pentru prima dată în 1976. Simptomele includ febră mare, slăbiciune, diaree, vărsături și uneori sângerări.